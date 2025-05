Estácio promove a I Jornada PEI em Sergipe com foco em pesquisa, extensão

Nos dias 4 e 5 de junho, o Centro Universitário Estácio Sergipe realiza, em seu Auditório I, a primeira edição da Jornada PEI — Pesquisa, Extensão e Internacionalização. A iniciativa, promovida em parceria com a Faculdade Estácio de Alagoas (Campus Jatiúca), marca um passo importante para a consolidação de uma cultura acadêmica voltada à inovação e à integração entre ensino, pesquisa e impacto social.

O evento foi idealizado com o objetivo de fortalecer os pilares da formação universitária ao conectar a comunidade científica e tecnológica, tanto de instituições públicas quanto privadas, à produção acadêmica que vem sendo desenvolvida nos dois estados. Com uma programação que inclui plenárias, palestras e uma feira de inovação, a Jornada PEI é também um espaço de diálogo com a sociedade e de valorização da ciência em suas múltiplas formas de aplicação.

Entre os destaques, estão confirmadas apresentações de especialistas com ampla experiência em pesquisa acadêmica, projetos de extensão universitária e ações de internacionalização — três frentes cada vez mais estratégicas no cenário do ensino superior brasileiro. A proposta é fomentar o intercâmbio de ideias, estimular novas colaborações e visibilizar iniciativas que, muitas vezes, permanecem restritas aos muros das instituições.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa e Extensão da Estácio Sergipe, Dra. Cleide Ane Barbosa, a Jornada PEI representa uma oportunidade ímpar de compartilhar conhecimentos e destacar projetos em curso. “É um momento para falar de pesquisa com a comunidade, valorizar os projetos de extensão e promover um ambiente onde o conhecimento circula de maneira acessível e conectada com os desafios contemporâneos”, destaca.

Além de reunir pesquisadores, docentes e estudantes, o evento se propõe a deixar um legado acadêmico. Os 20 melhores trabalhos completos submetidos serão publicados na revista Journal of Health Connections, fortalecendo a visibilidade da produção científica regional. Os trabalhos foram aceitos em dois formatos: resumo simples e artigo completo.

A programação completa está disponível no perfil @pesquisa.estacio.se, no Instagram, e na plataforma Even3. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [pesquisa.extensao.se@estacio.br](mailto:pesquisa.extensao.se@estacio.br).

A I Jornada PEI é, sem dúvida, um marco relevante para quem acredita na educação superior como motor de transformação social e desenvolvimento sustentável.

Texto e foto assessoria