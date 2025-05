Estácio promove Trote Solidário com coleta em parceria com o Hemose

Evento acontece no dia 13 de maio e está aberto ao público das 8h às 16h no campus da instituição em Aracaju

Em mais uma ação de responsabilidade social que já se tornou tradição, o Centro Universitário Estácio de Sergipe realiza no próximo dia 13 de maio, das 8h às 16h, o seu Trote Solidário de 2025, em parceria com o Hemose – Hemocentro de Sergipe. A iniciativa tem como objetivo estimular a doação de sangue entre calouros, veteranos, colaboradores e também a comunidade externa.

A ação é organizada semestralmente pelos cursos de Enfermagem e Biomedicina da instituição e busca integrar os novos alunos por meio de uma prática solidária e de grande impacto social. Durante todo o dia, uma equipe do Hemose estará presente no campus realizando as coletas de sangue e orientando os doadores.

“É uma questão de honra para nós. Cada doação representa vidas salvas, e poder contribuir com o Hemocentro de Sergipe é motivo de muita gratidão”, afirma Rita Porto, coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio de Sergipe. “O trote solidário é um momento especial em que unimos acolhimento aos calouros e compromisso com a sociedade. Em abril nós nos juntamos à campanha nacional do Instituto Yduqs e Instituto Ela arrecadando absorventes para combater a pobreza menstrual e agora vamos nos somar à causa da doação de sangue. Contamos com a participação da sociedade sergipana também nessa ação de amor ao próximo”, ressaltou Rita.

Aberta ao público, a ação transforma o campus da Estácio em um ponto oficial de coleta no dia do evento, reforçando o compromisso da universidade com o bem-estar coletivo. A expectativa é superar os números da edição anterior, ampliando o estoque do banco de sangue e ajudando a salvar ainda mais vidas.

Interessados em participar da campanha devem comparecer ao campus da Estácio em Aracaju, munidos de documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, bem alimentados e pesar acima de 50 kg. A doação é segura, rápida e pode beneficiar até quatro pessoas com uma única coleta.

A Estácio de Sergipe reforça seu papel como agente de transformação social, promovendo não apenas educação de qualidade, mas também valores de cidadania e empatia.

Texto e foto assessoria