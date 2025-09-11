Estácio promove VETDAY com foco em especialidades veterinárias

Nesta quinta-feira, 11 de setembro, o Centro Universitário Estácio realiza o VETDAY – Dia de Especialidades Veterinárias, evento em comemoração ao Dia do Médico Veterinário. A iniciativa reúne especialistas renomados para compartilhar conhecimento técnico, experiências de mercado e práticas essenciais para a formação acadêmica.

A programação contará com três palestras temáticas, ministradas por profissionais de referência no estado: Dr. Carlos Henrique, ultrassonografista – das 8h às 12h; Dra. Letícia Setton, oftalmologista – às 14h; Dra. Anne Leite, patologista clínica – às 15h.

Além das palestras, os participantes terão a oportunidade de vivenciar atividades práticas em laboratório e ultrassonografia, fortalecendo a conexão entre teoria e prática.

Segundo a professora Camila Carlini, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Estácio, o VETDAY foi planejado para proporcionar uma imersão real no universo das especialidades. “Queremos que nossos alunos compreendam, desde a graduação, a importância da atualização constante. O VETDAY é um momento de troca, de aproximação com profissionais atuantes no mercado e de contato direto com práticas que fazem a diferença na rotina clínica”, destaca Carlini.

A participação no evento é aberta aos estudantes da área e é gratuita, mediante a doação de 1 kg de ração para cães no dia da atividade. As inscrições podem ser feitas pelo link: [Sympla](https://www.sympla.com.br/evento/vetday—dia-de-especialidades-veterinarias/3107579).

O VETDAY reforça o compromisso da Estácio em oferecer uma formação acadêmica sólida, alinhada às demandas da profissão e à responsabilidade social. Além de contribuir com a capacitação dos futuros médicos veterinários, a ação também promove a solidariedade, apoiando o bem-estar animal.

Texto e foto assessoria