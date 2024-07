Estácio Sergipe abre inscrições para cursos de inverno gratuitos

São mais de 40 atividades abertas ao público

De 24 a 29 de julho, o Centro Universitário Estácio de Sergipe abre as suas portas para uma série de cursos de inverno gratuitos. As inscrições já estão liberadas e as aulas ocorrerão na sede da instituição em Aracaju.

“Essa é uma excelente oportunidade para adquirir novos conhecimentos, aprimorar habilidades e interagir com outros alunos e profissionais”, destaca Ericka Fonseca, Pró-reitora de Graduação e Pós-graduação da instituição.

A programação abrange diversas áreas do conhecimento, refletindo os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Estácio no estado. São mais de 40 atividades totalmente gratuitas e abertas ao público, mediante apenas inscrição prévia e doação de 1kg de alimento não perecível.

“Estamos muito empolgados para compartilhar esse momento de aprendizado e crescimento com todos vocês. Os cursos foram cuidadosamente planejados para oferecer conteúdo relevante e de qualidade, em diversas áreas do conhecimento”, reforça a pró-reitora. “Não perca essa chance de se desenvolver academicamente e de contribuir para a nossa comunidade. Esperamos todos vocês para esses dias de muito aprendizado e solidariedade”, acrescenta.

Para mais informações sobre a programação completa e para se inscrever, basta acessar: https://abrir.link/CURSOS-DE-INVERNO

Serviço

O quê? Cursos de Inverno da Estácio Sergipe

Quando? De 24 a 29 de julho de 2024

Onde? Sede da Estácio Sergipe, Rua Teixeira de Freitas, 10, Bairro Salgado Filho, Aracaju

Custo: Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Programação completa e inscrições: https://abrir.link/CURSOS-DE-INVERNO

Fonte e foto ascom Estácio