Centro Universitário Estácio promove a I Semana do ESG

Entre os dias 12 e 15 de junho de 2023, o Centro Universitário Estácio em Sergipe promove a I Semana do ESG, evento que englobará o tema do ESG sob as diversas áreas do conhecimento. A sigla ESG é um acrônimo dos termos em inglês Environmental (E), Social (S) e Governance (G). De forma geral, é um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. A semana será composta por uma série de palestras e workshops ministrados por especialistas no tema.

O principal objetivo da atividade é refletir sobre padrões e boas práticas para promover um ambiente mais socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciável. Além disso, segundo Paulo Sérgio Melo, coordenador do curso de Administração da Estácio Sergipe, “o evento proporcionará uma oportunidade de disseminação do conhecimento, partilha de experiências extensionistas e divulgação das atividades científicas, que promovem melhoria às organizações, colaboradores, meio ambiente e sociedade em geral”.

A atividade está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU (ODS) e acontece gratuitamente no campus da Estácio Sergipe, em Aracaju.

Serviço

O que? I Semana do ESG: ODS nas práticas acadêmicas;

Quando? Entre 12 e 15 de junho de 2023;

Onde? Na sede da Estácio Sergipe, em Aracaju. Rua Teixeira de Freitas, 10, Bairro Salgado Filho;

Quanto? Gratuito e aberto ao público em geral.

Fonte e foto assessoria