Estado de Sergipe se prepara para edição de 2025 dos Jogos da Primavera

Sergipe está em contagem regressiva para a 41ª edição dos Jogos da Primavera, o maior evento desportivo do estado, realizado pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e da Educação (Seed), que reúne alunos da rede pública e particular, de todas as regiões, em uma celebração de talento, espírito competitivo e integração escolar. Faltam apenas 30 dias para o lançamento da edição de 2025, marcado para 11 de abril, reunindo educadores e desportistas para apresentar os detalhes desta edição. A abertura também já tem data: será no dia 24 de abril, na Arena Batistão, em Aracaju.

A edição de 2025 promete ser histórica, trazendo novidades como a inclusão de novas modalidades e um formato inédito, ampliando ainda mais a participação dos atletas. Os Jogos da Primavera reafirmam sua importância no calendário desportivo do estado e a previsão para este ano é superar a marca registrada em 2024, quando participaram mais de 11 mil estudantes de mais de 400 escolas de todos os 75 municípios.

O período de inscrições terá início no dia 1º de abril e seguirá até o dia 23 de abril, garantindo a oportunidade para milhares de jovens atletas demonstrarem suas habilidades e competirem em 28 modalidades. A cada ano, os Jogos da Primavera crescem em alcance e impacto, fortalecendo o desporto escolar e incentivando a formação de novos talentos. Em sua 41ª edição, o evento promete superar todas as expectativas e consolidar-se ainda mais como um marco do desporto em Sergipe.

A secretária de Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância dos Jogos da Primavera para o desenvolvimento desportivo e educacional dos jovens sergipanos: “Os Jogos da Primavera são muito mais do que uma competição. São uma oportunidade para nossos alunos viverem experiências enriquecedoras, fortalecerem valores como disciplina e trabalho em equipe e, acima de tudo, mostrarem o talento do desporto escolar sergipano. Este ano, com novas modalidades e um formato inovador, estamos preparando uma edição ainda mais especial para todos.”

A grande novidade da 41ª edição dos Jogos da Primavera será a inclusão do skate, que estreia na competição, acompanhando o sucesso do surf, que estará presente pelo segundo ano consecutivo. A ampliação das modalidades reforça o compromisso do evento em abraçar diferentes expressões do desporto e incentivar novas gerações de atletas.

O secretário da Educação, Zezinho Sobral, ressalta o impacto educacional e social dos Jogos da Primavera. “Sergipe respira desporto escolar no período que acontecem as competições dos Jogos da Primavera. É aguardado por estudantes, professores, comunidades escolares e famílias sergipanas. É um evento que vai além do desporto: incentiva a integração entre os estudantes, promove a inclusão e reforça a importância da prática desportiva na formação dos nossos jovens. A cada edição, vemos talentos serem revelados e histórias inspiradoras construídas. Em 2025 não será diferente. Estamos comprometidos em oferecer uma estrutura ainda melhor para que os alunos vivam essa experiência da melhor forma possível”, celebra Zezinho Sobral.

