Estadual de Idiomas promove palestra sobre patrimônio histórico de Aracaju

O Centro Estadual de Idiomas (CEI) promoveu uma palestra especial com o internacionalista e criador de conteúdo Leonardo Ferreira, que levou alunos e professores a uma verdadeira viagem no tempo. Com o tema Aracaju que você não sabia: uma viagem ao passado que inspira o futuro, o evento abordou a valorização do patrimônio histórico sergipano e despertou nos participantes um olhar mais atento para a memória da capital.

Na apresentação, Leonardo destacou a Aracaju da Belle Époque, período marcado pela modernização da cidade, quando surgiram os bondes elétricos, os trapiches, os aeroportos flutuantes e a efervescência do comércio na rua João Pessoa, considerada o ponto máximo do comércio aracajuano. Os registros desse tempo foram ilustrados com vídeos e fotografias históricas, que encantaram a plateia.

“No evento, pude trazer a Aracaju dos bondes, dos aeroportos flutuantes, dos trapiches e da João Pessoa afrancesada. Foi um momento único, não só de levar conhecimento, mas também de aprender. Sempre há uma peça importante no quebra-cabeça da história a ser preenchida. Sinto-me extremamente grato por estar ajudando as pessoas a redescobrirem Aracaju. Isso cria uma sensação inédita de pertencimento”, afirmou Leonardo.

O diretor do CEI, Waldinei Santos Silva, ressaltou a relevância da palestra por possibilitar o resgate da história e da memória de Aracaju, permitindo que os alunos se apropriem desse conhecimento de forma significativa. “Como o CEI trabalha com a transversalidade, as aulas vão além do ensino de idiomas e integram conteúdos de história, geografia, arte e cultura da capital sergipana, favorecendo que os estudantes possam falar sobre sua própria cidade no idioma que escolheram estudar”.

Waldinei lembrou ainda que a apresentação de Leonardo revelou como Aracaju se estruturou desde o século XIX, a partir do plano urbanístico elaborado pelo engenheiro militar Sebastião José Basílio Pirro, que ficou conhecido como Plano Pirro. “A palestra de Leonardo trouxe um olhar diferenciado sobre a nossa cidade, mostrando que a história não está apenas nos livros, mas também nos lugares e nas memórias que construímos coletivamente”, destacou.

Currículo

Graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Leonardo Ferreira já atuou em comércio exterior e na promoção da cultura brasileira no exterior. Atualmente, dedica-se à produção de conteúdo sobre o patrimônio histórico sergipano, por meio da página @soubeporleo, nas redes sociais.

