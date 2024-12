Estrela do Bem promove ações solidárias no RioMar Aracaju

Projeto inicia campanha de doação de brinquedos, alimentos e roupas usadas, visando transformar o Natal de centenas de crianças e adolescentes

Até 31 de dezembro, o RioMar Aracaju e o Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), realizam a 9ª edição do Projeto Estrelas do Bem, ação que reforça o espírito de alegria e solidariedade e transforma o Natal de centenas de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social e moradores de comunidades carentes.

A partir desta quarta-feira, 18, o Estrelas do Bem inicia a campanha de arrecadação de brinquedos novos ou em bom estado, alimentos não perecíveis e roupas e sapatos usados. As doações de brinquedos e alimentos podem ser depositadas em um ponto de recolhimento instalado no piso L2, em frente à loja Sacada.

Já as roupas e sapatos, poderão ser descartados nos ecopontos instalados na portaria de acesso ao hipermercado GBarbosa ou na portaria D, na saída da Casa Alemã. A ação é uma parceria do RioMar Aracaju, IJCPM e ONG Humana Brasil, através do projeto Repense Reuse, que recupera roupas usadas, dando uma nova vida através da reutilização e revenda, gerando benefícios ambientais e sociais.

Mais ações do Estrelas do Bem

Neste ano, visando atender a um maior número de crianças e adolescentes, o projeto recebeu cerca de 200 alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Dr. Carvalho Neto e Juscelino Kubitschek, ambas localizadas na capital. A iniciativa teve como parceiros o Cinemark, Game Station e Bob’s.

A programação foi toda planejada para proporcionar momentos especiais de entretenimento e alegria às crianças. O dia começou com uma sessão de cinema exclusiva, onde os pequenos assistiram ao filme Moana 2, com direito a pipoca e refrigerante. Em seguida, as crianças puderam se divertir nos modernos brinquedos eletrônicos no Game Station, apreciar a decoração natalina e encontrar o Papai Noel. O passeio foi finalizado na praça de alimentação, com lanche patrocinado pelo Bob’s.

“Neste ano, nos unimos ao IJCPM e pensamos em renovar, dando uma nova roupagem ao projeto Estrela do Bem. Ao invés de arrecadarmos brinquedos, como vínhamos fazendo nos últimos anos, resolvemos proporcionar um dia de diversão, oferecendo uma programação que toda criança ama realizar no shopping. Ficamos muito satisfeitos em ver que a ação deixou a criançada feliz e criou memórias afetivas importantes para cada um deles”, revelou Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

Para a diretora da Emef Dr. Carvalho Neto, Elis Correia, a escola vai muito além dos conteúdos didáticos dados em sala de aula e existe para formar cidadãos para a vida. “Experiências como esta, ampliam o repertório cultural das crianças, trazem oportunidades que muitas jamais vivenciaram, e claro, enriquecem a sociabilidade, além de alegrarem os pequenos”. A diretora ainda revela que todos os estudantes, professores e as mediadoras dos alunos da educação especial, que também os acompanharam na atividade, voltaram para a escola maravilhados.

As duas iniciativas reafirmam o compromisso do RioMar Aracaju e IJCPM, em promover inclusão e compartilhar o espírito natalino, levando alegria e experiências transformadoras para crianças e adolescentes, além de envolver a comunidade em ações solidárias que fazem a diferença.

Foto Arthur Soares/João Soares

