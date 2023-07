Estudante compartilha descobertas sobre insegurança alimentar

Ela foi uma das estudantes do curso de Direito que concluíram o Trabalho de Conclusão de Curso na Universidad de Valladolid

A recém formada no curso de Direito da Universidade Tiradentes (Unit), Carla Teixeira Porto, foi uma das estudantes que participaram da Mobilidade Acadêmica por meio do Programa de Laboratório Social na Espanha. No primeiro semestre do ano ela e mais dois colegas passaram um mês na Universidad de Valladolid para concluírem o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientada pelo professor Fran Spinoza, Carla explica que seu TCC foi um estudo pautado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sobre a mudança da cultura alimentar e a insegurança alimentar: uma reflexão dentro da comunidade Xocó, em Sergipe.

“Escolhi esse tema porque os hábitos alimentares dos indígenas são considerados os mais saudáveis, no entanto, no decorrer dos anos a cultura alimentar vem sofrendo mudanças. Essa mudança acaba incidindo diretamente na segurança alimentar. Serão coletados dados de cerca de 400 indígenas que residem na ilha de São Pedro. Os dados serão referentes aos últimos quatro anos. O objetivo é fazer entrevistas, estudos de campo e a relação da insegurança alimentar. Para mim, fazer esse TCC é uma oportunidade única, incrível e ao mesmo tempo desafiadora por ser um projeto piloto, mas estou animada para iniciar”, comenta.

Carla ressalta que foi para a Espanha com o objetivo de produzir o seu projeto elaborando propostas para minimizar os impactos causados pela insegurança alimentar. “Decidi fazer o TCC em outro país por ser uma oportunidade única, incrível e ao mesmo tempo desafiadora. A nossa turma passou pelo projeto piloto, fomos os primeiros a ir nesse modelo. Creio que as nossas experiências servirão como base para a estruturação do programa”, destaca.

Durante quatro semanas, Carla ficou imersa na pesquisa para encontrar soluções práticas que possam ser seguidas para garantir melhores condições à comunidade “O que todas as pessoas comentaram nas entrevistas é a necessidade de incentivo à produção agrícola (o uso dos recursos naturais disponíveis), como a bomba d’ajuda, que é necessária para a subsistência. Todas as informações colhidas são um ponto chave no meu projeto. Foi depois da visita a comunidade que entendi as necessidades e as mudanças que ocorreram. São poucos estudos sobre a Insegurança Alimentar Indígena como um todo, então talvez, com essas informações a sociedade passe a entender o real contexto da insegurança alimentar vivida pela comunidade”, detalha.

Nas entrevistas, os membros da comunidade relataram a Carla que não existem políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. “Outra problemática que encontrei é que devido a má alimentação, existem muitos casos de doenças crônicas como a diabetes, obesidade e hipertensão. A conclusão que tirei é que eles precisam ser amparados por políticas públicas de incentivo a agricultura, acesso a transporte público para saírem da ilha e conseguirem comprar alimentos, porque na ilha não tem mercadinho, e por fim, acompanhamento nutricional de médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) para reverter os quadros de comorbidades e ensiná-los a se alimentarem bem”, aponta.

Para ela, concluir o TCC em uma Universidade do exterior é uma oportunidade única. “Ter visitado a comunidade Xocó foi incrível. Para fazer esse trabalho conversei com os moradores da comunidade, e por essa troca pude entender as necessidades e a história deles. Foi uma experiência enriquecedora. O projeto abrangeu meus pensamentos críticos a respeito da mudança da cultura alimentar e a insegurança alimentar dentro da comunidade Xocó. Foi a partir desse estudo que pude entender a relação dos indígenas com a insegurança alimentar, fazer networking e a experiência de viver esse projeto impactará na carreira profissional e na minha vida pessoal”, conclui.

Asscom Unit