Estudante de Medicina realiza pela segunda vez internato em Boston

Douglas Norton Santos Aragão faz parte do grupo de cinco alunos de Medicina que estão fazendo internato na Rede de Clínicas do Cambridge Health Alliance (CHA)

Pela segunda vez participando do Programa Clinical Experience Abroad: Clerkship for Medical Students 2023, em Boston (Massachusetts, EUA), o estudante do curso de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit), Douglas Norton Santos Aragão

O estudante destaca as diferenças nas experiências. “A maturidade. Como já conhecia o hospital e os médicos, dessa segunda vez estou mais confortável e mais ‘amigo’ da equipe de saúde. Laços fortalecidos para quem sabe vim fazer residência médica aqui. Está sendo uma experiência muito proveitosa. Cada médico tem uma forma de interação muito diferente. Além de que cada Paciente também tem uma história diferente. Então isso ajuda muito a aprender e instigar mais”, afirma.

“Da primeira vez que vim fiquei um pouco tímido e muitas das consultas eu observava e fazia anotações. Agora faço diferente, já me sinto confortável em fazer perguntas, interagir mais com o paciente e os médicos”, acrescenta.

Durante sua estadia no internato, Douglas pôde notar diferenças relevantes no sistema de saúde brasileiro e estadunidense. “Irei retornar como será sua visão de mundo diferente. Com certeza irei defender muito mais o nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Nos EUA não existe um sistema universal de saúde e o governo exige que cada cidadão tenha seu seguro saúde. Se você não tiver, você paga multa. Isso é surreal. Imagine você precisar pagar para tomar vacina e ter que pagar por ela? Uma visão muito diferente da nossa. Aqui eles terceirizam muito a medicina. Então existe ambulatório para tudo o que você possa imaginar. Por exemplo, os ambulatórios de psiquiatria são divididos em infantil, depressão, ansiedade. Digamos que o paciente tenha depressão, então ele vai ser referenciado para um psiquiatra especializado em depressão. E não por um psiquiatra generalista”, explica.

Com previsão de concluir a graduação em junho deste ano, Douglas está fazendo a especialização em psiquiatria e saúde da família. “São minhas paixões e com certeza são as áreas que irei atuar profissionalmente. E por meio do Programa, tenho a oportunidade não só de acrescentar e muito no currículo, mas também de praticar inglês e de desenvolvimento pessoal. Morar só e ter essa experiência de futuro para ser mais independente”, ressalta.

Para ele, ter a oportunidade de fazer parte do programa pela segunda vez é essencial para agregar conhecimento. “Participar do Programa tem sido muito importante para aperfeiçoar o meu currículo médico com mais experiência prática. Fazer um bom network e aumentar o mindset para minha carreira como médico. Durante o internato pude vivenciar práticas na urgência psiquiátrica e aula com os residentes da Harvard Medical School”, comenta.

Douglas já está se preparando para encerrar mais esse ciclo no Programa Clinical Experience Abroad: Clerkship for Medical Students. “O Programa dura quatro semanas e já estou na reta final, só tenho mais uma semaninha aqui. Fazer internato no exterior é um sonho e que eu pensava não ser realidade, mas tive a grata oportunidade de vivenciar isso. A parceria da Unit com a Cambridge Health Alliance é muito importante. Esse programa veio para trazer mais oportunidades para os estudantes da área da medicina, pois são poucos os intercâmbios na área médica”, declara.

Em sua perspectiva como estudante, o método de ensino Problem-Based Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é inovador e necessário para seu aprendizado no exterior. “Nós os estudantes da Unit não perdemos em nada para os estudantes de Harvard. O método é igual e padronizado. Então isso facilita bastante. A gente se sente mais habituado e confortável em aprender”, frisa.

Para o futuro, Douglas tem grandes planos para concretizar. “Pretendo me formar e colocar em prática tudo que vivenciei por aqui. Agradeço demais à Unit pela oportunidade. Essa experiência vai muito além do currículo. Abriu portas para novos sonhos e a forma como vejo a medicina”, pontua.

