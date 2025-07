Estudantes da rede estadual de ensino são selecionados para curso de língua francesa

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com a Aliança Francesa – conforme Termo de Permissão de Uso n° 02/2016/DGP/SUPLAT/SEPLAG – , divulgou nesta terça-feira, 29, o resultado da seleção para o curso de Língua Francesa, referente ao segundo semestre de 2025, conforme o Edital nº 19/2025, publicado em 14 de julho. A seleção foi realizada a partir da análise de documentos apresentados pelos estudantes no ato da inscrição.

No total, nove alunos da rede pública estadual, todos matriculados em escolas de Aracaju, foram selecionados para participar da formação gratuita, oferecida pela Seed como parte das ações de fortalecimento da educação linguística e ampliação de oportunidades acadêmicas e profissionais para a juventude sergipana.

Foram aprovados, em ordem alfabética: Alice Santos Estrázulas Nunes, do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte; Ana Caroline da Silva Oliveira, do Centro de Excelência Professora Ofenísia Soares Freire; Gabriela Santos Martins, João Paulo Alves Guimarães, Lilian Raquel Costa dos Santos e Roger Kauã Oliveira Mendes, estes do Centro de Excelência José Rollemberg Leite; Layane Monique Pereira Santos, do Centro de Excelência Senador Leite Neto; Manaces Wenceslau da Silva, do Instituto de Educação Ruy Barbosa; e Maria Clara Carvalho Alves, do Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa, todas as unidades localizadas em Aracaju.

Os candidatos maiores de 18 anos deverão confirmar a matrícula até o dia 5 de agosto, por meio do endereço eletrônico cei.sergipe@gmail.com. Já os menores de idade devem comparecer presencialmente à sede do Centro Estadual de Idiomas, localizada na rua Pacatuba, nº 288-A, no centro de Aracaju, acompanhados de seus responsáveis legais. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CEI pelos telefones (79) 32105-9513 ou (79) 98877-7905.

Foto Maria Odília – Seed

Assessoria de Comunicação da SEDUC