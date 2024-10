Estudantes da rede estadual intensificam preparação para o Enem

Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e os alunos da rede estadual de ensino, matriculados no programa Pré-universitário (PreUni) e que cursam o 3º ano do Ensino Médio, estão se preparando de maneira intensa desde março. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) implementou um esquema especial de preparação, com o objetivo de reforçar os conteúdos e a confiança dos estudantes na reta final.

No próximo dia 1º de novembro, acontecerá a Revisão Final, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, que reunirá mais de 5 mil alunos em um último momento de revisão estratégica antes das provas. Será montada uma estrutura para acolher os estudantes e uma programação para que eles possam levar consigo a confiança para fazer uma boa prova.

A preparação dos estudantes começou logo no início do ano letivo, com a distribuição do caderno de priorização curricular, material de estudo específico que foca nas competências avaliadas no Enem. Ao longo do ano, os alunos também participaram de atividades como os aulões “Treinando com Pesos”, oficinas de redação e simulados, realizados aos sábados, que ajudaram a consolidar o conteúdo e a desenvolver as habilidades necessárias para a prova.

Os alunos do PreUni, que começaram a se preparar em março, tiveram aulas semanais, além de revisões frequentes e os mesmos aulões e oficinas de redação oferecidos aos alunos da rede estadual. Na semana que antecede o exame, a Seduc promoverá o “Revisa Enem” em diversos polos do programa, proporcionando uma preparação intensificada e mais focada nas últimas orientações antes do grande dia.

O professor Fernando Cabral, que leciona Geografia no PreUni, destaca o esforço contínuo dos alunos. “Os estudantes estão sendo preparados durante todo o ano para desenvolver as competências exigidas pela prova. O Enem avalia essas competências que trabalhamos continuamente com nossos alunos”, afirmou.

O estudante do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Eric José, compartilhou a expectativa e ansiedade nessa reta final. “Estou focando em resolver as questões em que tenho mais dificuldade. Fui preparado durante o ano inteiro e estou confiante, com boas expectativas para a prova”, relatou o aluno.

