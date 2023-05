Estudantes de Odonto realizam ações de saúde bucal em escolas

A parceria da Universidade Tiradentes com a ABO-SE alcançou cerca de 150 crianças da Escola Estadual Manoel Dionísio de Santana, no Mosqueiro

Sempre preocupados em levar informação sobre a saúde bucal, os estudantes do curso de Odontologia da Universidade Tiradentes (Unit) realizam ações em escolas públicas de Aracaju. Esta semana foi a vez de visitar a Escola Estadual Manoel Dionísio de Santana, localizada no Mosqueiro. Para realizar as atividades, a coordenação do curso recebeu uma doação de kits de escovação da Associação Brasileira de Odontologia secção Sergipe (ABO-SE).

O Professor do curso de Odontologia, Filipe Nunes, conta que participaram da ação em média 150 crianças. A ação teve como objetivo levar informações voltadas para o público infantil e suprir a carência da falta de informação sobre saúde bucal que é uma questão muito debatida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O objetivo é levar para a escola informação sobre saúde, isso de uma forma acessível, de uma forma que respeite a realidade deles. E essa parceria da Universidade trazendo os alunos que têm informação para ofertar esse conhecimento é um grande diferencial, porque proporcionam aos alunos humanização, acolhimento, que são elementos muito importantes, quando a gente determina qualquer plano de tratamento. Na saúde coletiva usamos um termo que a gente usa, que são os determinantes sociais que influenciam direta ou indiretamente a condição de saúde. E as crianças são um reflexo desses fatores, por isso, estamos fazendo ações com alunos que já tem o conhecimento técnico e científico para repassar de forma lúdica instruções sobre a saúde bucal”, explica.

Para os estudantes de Odontologia da Unit ções de acolhimento é uma oportunidade de trabalhar a humanização no atendimento. Para Deyvid Rodrigues Barros, participar do projeto foi gratificante. “É uma experiência única e muito especial. Sempre gostei de crianças e trazer esse projeto aqui pra escola é uma alegria sem tamanho. Ver como elas ficam atentas às explicações, são curiosas e participativas traz uma sensação de dever cumprido e de gratidão. Além de tudo, participar de ações com o foco na humanização durante os atendimentos agrega conhecimento que irá me trazer bons frutos na minha carreira profissional”, declara.

A estudante Anna Katharina Palmeira Cavalcante, concorda que a ação é uma experiência única e especial. ” Fazer parte dessa ação tem sido uma experiência muito boa. Nós saímos da zona de conforto que é a clínica para atender a população carente. Na prática, nos deparamos com situações atípicas e até mesmo chocantes. É uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos práticos e também de devolver a saúde por meio da Odontologia. No final, é isso que importa, devolver a saúde e a autoestima das crianças”, pontua.

O diretor, Elyson Messias Passos, conta que a parceria com o curso de Odontologia da Unit surgiu após a iniciativa da coordenadora Iara Paixão de Andrade Marques Costa. “Ela viu a necessidade de trazer para a escola ações de cuidado com a saúde que envolvessem as crianças para que elas aprendam a se cuidarem. Prontamente concordei com a iniciativa pois é uma excelente maneira de levar informação e conscientização para as nossas crianças”, afirma.

“Esse apoio do curso de Odontologia da Unit é muito importante para nós porque saúde pública é uma questão muito debatida, e é muito importante introduzir as crianças nessas discussões para que elas aprendam a cuidarem do próprio corpo. Creio que com essa parceria acontecerão ações ainda mais enriquecedoras e bonitas. Me enche de alegria ver o cuidado e carinho dos estudantes da Unit com os nossos alunos”, ressalta a coordenadora, Iara Paixão de Andrade Marques Costa.

Os alunos da Escola Estadual Manoel Dionísio de Santana prestaram muita atenção na explicação sobre como cuidar da higiene bucal. “Eu achei bem legal a explicação deles. Eu já sabia como escovar os dentes e passar fio dental porque minha mãe me ensinou, mas eles mostraram pros meus colegas também e agora todo mundo sabe como limpar a boca”, conta a aluna Ana Gabriela, de 10 anos.

Mesmo sendo muito tímido, Jan Lucas, de 10 anos, também participou da dinâmica de escovação dos dentes. “Eles me ensinaram como escovar os dentes. A gente tem que contar 10 escovadas em cada lado e lembrar de escovar a língua também. Eu achei bem legal porque eles me deixaram mostrar como eu escova os dentes. Agora eu aprendi o jeito certo e vou ensinar pro pessoal lá de casa”, diz.

