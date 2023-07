Estudantes participam de seletiva para o JUBs Quadras

195 alunos de diversos cursos participaram das seletivas nas modalidades futsal, voleibol, basquetebol e handebol masculino e feminino.

No dia 17 de junho aconteceu nas quadras de esportes da Universidade Tiradentes (Unit) a primeira seletiva para formar as equipes que irão disputar nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) que acontecem no mês de outubro, em Brasília. De acordo com o coordenador de esportes da Unit, Walter Thiessen, 195 alunos de diversos cursos participaram das seletivas nas modalidades futsal, voleibol, basquetebol e handebol masculino e feminino.

“Nós tivemos essa seleção interna entre os alunos da Unit para que os professores avaliassem o desempenho dos competidores, Agora que reunimos um bom grupo de atletas, em julho daremos início aos treinos com os aprovados nas avaliações para formarmos as equipes que irão disputar as seletivas sergipana em setembro, para depois irem para os Jogos Universitários que serão realizados em outubro”, destaca.

Walter ressalta o desempenho dos atletas durante o JUBs Atletismo que ocorreu no início de junho. “Nós competimos nas modalidades de Atletismo, Badminton e Natação que aconteceu em Brasília. Os resultados foram positivos. Ficamos em sexto lugar geral no atletismo, sexto na que na natação e no Badminton entre os doze melhores”, salienta.

Para o coordenador, o resultado se dá aos investimentos que a Unit faz no fomento do esporte. “A Unit não mede esforços para atender seus alunos em todos os aspectos, e como o esporte não seria diferente. A Universidade Tiradentes tem investido bastante no esporte, no acompanhamento dos atletas, proporcionando viagens tranquilas, onde toda a equipe do complexo esportivo dá todo suporte necessário para que eles cheguem nas competições e só se preocupem em dar o seu melhor nas competições”, afirma.

O investimento no esporte dá tão certo que entre os competidores da Unit está o atleta destaque Leonardo Batista, o Leozinho Flash. “Ele está classificado no ranking como um dos melhores do Brasil com chance de ser convocado para as Olimpíadas Universitárias na China. Estamos aguardando com grandes expectativas a convocação dele para integrar a Seleção Brasileira. Quem sabe não tenhamos um aluno da Unit representando Sergipe nesse mundial universitário”, declara.

Asscom Unit