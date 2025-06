Estudantes são nomeados Guardiões do Clima e nova rota de turismo é apresentada

Nesta quarta-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizou a cerimônia de nomeação de 15 estudantes da rede municipal como Guardiões do Clima e lançou um novo produto turístico em parceria com a Secretaria do Turismo, em um evento que contou com a presença de autoridades, educadores, colaboradores da Sema e sociedade civil.

O projeto “Guardiões do Clima”, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed) tem como principal objetivo fortalecer a educação ambiental nas escolas, formando crianças e adolescentes mais conscientes, engajados e comprometidos com a preservação do meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas.

Durante a cerimônia, a secretária destacou a relevância do projeto não só para o presente, mas também para o futuro de Aracaju. “Foi com muita alegria que nomeamos os Guardiões do Clima, esse projeto fruto da parceria da Sema com a Semed. Essas crianças serão agentes de educação ambiental, passando por um ciclo formativo que vai do contato direto com a natureza, no Horto Municipal, até experiências tecnológicas e criativas com a equipe da UNIT Innovation. Queremos que elas compreendam, vivam e compartilhem o conhecimento sobre sustentabilidade, clima e cuidado com o planeta”, afirmou.

Ainda de acordo com Golzio, colocar as crianças à frente de um tema tão urgente como a crise climática é plantar agora o futuro que queremos colher. “São elas que vão nos ajudar a construir uma Aracaju mais verde, mais consciente e mais justa para todos”. O Projeto passou por etapas de seleção das Escolas, seleção dos alunos baseada em prova e critérios técnicos e aprovação dos 15 alunos, representando suas respectivas instituições.



Turismo Sustentável

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur) apresentou o novo projeto que acontecerá em parceria com a Sema. “Essas pastas trabalham juntas, não existe mais turismo sem meio ambiente, eles andam juntos. E as pessoas querem vivenciar a cidade, vivenciar um plantio, o mangue, o rio, e é esse nosso objetivo com a nova rota de turismo ressaltando a grandeza do Parque Natural do Poxim”, disse o secretário Fábio Andrade.

Incluzoom

Alunos do projeto Incluzoom estão participando das atividades da Semana de Meio Ambiente e fazendo a cobertura fotográfica dos eventos. Lourdes Maria, mãe de Lucas, acompanha o filho nas ações. “Para eles todos é um momento de autonomia muito bom. Lucas fica muito feliz participando e especialmente nesta semana que é a do Meio Ambiente que é fundamental para vida de todos nós”, ressaltou.

Ao final da cerimônia, Emília Golzio reforçou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e realizou a entrega de kits que vão auxiliar os Guardiões do Clima em tarefas básicas do projeto. “Queremos que este projeto seja referência nessa gestão tão compromissada com a causa ambiental, e isso começa aqui, com a educação em parceria. Parabenizo cada estudante que hoje assume esse compromisso. Vocês são a esperança de um futuro melhor para todos nós”.

SECOM