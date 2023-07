Ex-aluno de escola pública é aprovado em mestrado do ITA

Benício Barbosa Cruz estudou desde o ensino fundamental até o ensino médio no Centro de Excelência Dr. Jessé Fontes, em Pedrinhas; agora vai estudar em um dos institutos mais disputados do país

O estudante de Engenharia Elétrica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, Benício Barbosa Cruz, de 21 anos, foi aprovado no Mestrado em Robótica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O jovem, que vivenciou toda a sua jornada na rede pública estadual, irá se mudar de Pedrinhas, em Sergipe, para o município de São José dos Campos, no interior de São Paulo, local onde estudará por um período de aproximadamente dois anos.

Para conhecer a história de como o jovem Benício chegou a conseguir a aprovação no ITA, é preciso voltar às suas raízes e conhecer sua inspiração para alcançar esse objetivo. Aos 14 anos, o aluno do ensino fundamental do Centro de Excelência Dr. Jessé Fontes, em Pedrinhas, região do sul sergipano, já iniciava a construção de suas características e personalidade, que levaria o jovem a pensar sobre o presente, mas também sobre o seu futuro.

Ainda muito novo, Benício tomou a iniciativa de correr atrás de seu dinheirinho, assim como todo adolescente que quer ter seu próprio dinheiro para realizar seus desejos e vontades sem precisar dos pais. Na escola, Benício começou a vender trufas e ganhar dinheiro tornou-se algo estimulante. “Eu vi isso como um instrumento para alcançar meus objetivos e minha independência financeira”, comenta.

Com esse pensamento empreendedor, Benício foi diversificando seus produtos e locais de venda, passando, inclusive, a vender de porta em porta nas lojas do comércio da cidade, bem como para moradores da comunidade. Já na escola, os estudos estavam em dia e as notas eram boas, sendo destaque entre professores e a direção.

Foco

Benício diz que tinha uma estratégia em mente quanto aos estudos: focar nas primeiras avaliações e prestar muita atenção nas explicações dos professores em sala de aula. Além disso, nas horas vagas, já adiantava as atividades separadas para serem feitas em casa e as realizava na escola.

Ele afirma, ainda, que durante toda fase escolar recebeu muita ajuda de professores, da direção e dos colegas de classe. “Os professores do Jessé Fontes sempre me apoiaram; eles sempre conversavam comigo e, até hoje, conversam. Tenho bastante apreço e carinho por eles e pela direção. Eu saía da sala no intervalo e ia para lá conversar com eles”, afirma.

Outro fator que deve ser destacado é a determinação de Benício. Durante o ensino médio, o jovem estudante passou a trabalhar em uma padaria perto de sua casa, no horário das 4h às 7h e das 13h às 16h. Ele comenta como era a rotina para tentar conciliar escola e trabalho. “Chegava à padaria às 4h, fazia o meu trabalho e ia direto para a escola. Graças a Deus conseguia sempre chegar no horário e sempre consegui prestar atenção e entender os assuntos apontados pelos professores”. Durante a noite ele priorizava as atividades da escola e depois ajudava em casa. Ele conta que sempre dormia cedo para não acordar no outro dia muito cansado e conseguir aguentar a rotina agitada.

O espírito empreendedor de Benício foi se aprimorando ao longo do tempo. Em uma de suas visitas à loja de informática de sua cidade, surgiu o interesse pela profissão que futuramente iria exercer. Ele narra que conseguiu fazer um acordo com o dono para cursar eletrônica, com desconto, até atingir a meta de levar três pessoas para a turma. Benício não somente conseguiu alcançar a meta estabelecida como quase triplicou o objetivo. Ele levou oito novos alunos ao curso e assim conseguiu cursar a formação gratuitamente.

Desempenho

No decorrer do curso, foi se dedicando cada vez mais e se apaixonando pela profissão. Isso acabou por refletir na sua aprovação no vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), no Campus de Lagarto, para cursar Engenharia Elétrica. Ele entrou em diversos grupos de pesquisa durante sua graduação, o que aumentou sua bagagem de conhecimento e a preparação para o ingresso no ITA. Sua passagem no ensino superior foi tão proveitosa que sua conclusão será com um ano de antecipação do prazo normal. “Graças a Deus nunca reprovei em nenhuma matéria. Mais do que isso, eu consegui adiantar matérias, por isso vou me formar um ano antes do previsto.

O estudante ainda integra um laboratório de pesquisa na faculdade. Além disso, durante sua jornada no ensino superior, também trabalhou como eletricista, o que contribuiu para que ele obtivesse a equivalência aprovada pela coordenação do curso em relação às horas de estágio supervisionado obrigatório.

Benício destaca a importância da educação básica que obteve no Centro de Excelência Dr. Jessé Fontes, somada à formação no IFS e à participação nas pesquisas de laboratório sobre a robótica, como fundamental para que ele fosse aprovado no ITA.

“A equipe da escola me preparou muito bem para a vida acadêmica e pessoal, sobretudo com princípios éticos que levarei para a vida. Também aprendi a me comunicar, fazer parcerias e amizades que vão além do lazer. Acredito que as conversas que tínhamos sobre as histórias de vida dos professores me estimularam a sempre correr atrás dos meus objetivos e acreditar que a escola pública tem um ensino bom. Por meio desses incentivos continuei buscando meu sonho e obtive minha aprovação no mestrado”, conclui.

Foto: Divulgação Seduc

