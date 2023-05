Exame Nacional do Encceja inicia inscrições nesta segunda-feira

As inscrições para as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2023 (Encceja) começam nesta segunda-feira, 22, e vão até o dia 2 de junho. O exame é destinado a jovens e aos adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o Ensino Fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o Ensino Médio, na data de realização do Exame.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site do Inep, formulário do Encceja (http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial), de forma gratuita. Com a oferta do Encceja, o Governo Federal, por meio do Inep/ MEC, reafirma o compromisso de assegurar aos jovens e adultos que estão fora da escola a possibilidade de serem avaliados e certificados em nível de ensino fundamental ou médio, dando-lhes condições de continuidade aos estudos e de melhor competitividade no mercado de trabalho.

As provas do Encceja 2023 em Sergipe acontecerão no dia 27 de agosto nos municípios de Aracaju, Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e Simão Dias.

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames Supletivos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Diex/Seduc), quem tiver dificuldade para fazer a inscrição pode contar com o apoio de um técnico da Divisão, na sede da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, localizada no Complexo Administrativo e Pedagógico, rua Gutemberg Chagas, nº 169, D.I.A., em Aracaju, das 7h às 13h. “Reforçamos a necessidade de todos os participantes fazerem a leitura do edital antes da inscrição, a fim de que tomem conhecimento das regras sobre o processo”, destaca.

O coordenador do Encceja explica que depois de finalizada a inscrição, esta não poderá ser cancelada, e o participante deverá acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de provas no endereço eletrônico em que realizou a inscrição.

Ele também ressalta que no momento da inscrição, o candidato deverá indicar a Secretaria Estadual de Educação ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para o (a) qual deseja solicitar o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência. “A indicação não está condicionada ao estado de residência do participante, podendo este escolher uma das opções apresentadas na inscrição”, completou.

O participante que não justificou sua ausência no Encceja Nacional 2022 ou teve a solicitação de justificativa reprovada deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por meio de GRU Cobrança, que será gerada no sistema de inscrição e poderá ser paga em qualquer banco ou casa lotérica, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários

Conteúdo das provas

Para uma melhor preparação dos candidatos (as) que participarão do Encceja Nacional 2023, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio da Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seduc), disponibiliza no Portal do Supletivo (https://www.seed.se.gov.br/portais/supletivo/), uma série de recursos e atividades, a exemplo dos livros do estudante para a provas do Ensino Fundamental e Ensino Médio e Simulados com questões de provas de anos anteriores do Encceja .

O Exame será constituído de quatro provas objetivas, por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. As quatro provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares do Ensino Fundamental: prova I (Ciências Naturais); prova II (Matemática); prova III (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física e Redação); prova IV (História e Geografia, Filosofia e Sociologia).

As quatro provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares do Ensino Médio: prova I (Ciências da Natureza e Suas Tecnologias – Química, Física e Biologia); prova II (Matemática e suas Tecnologias); prova III (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, Inglês, Espanhol, Arte e Educação Física); prova IV (Ciências Humanas e suas Tecnologias – História, Geografia, Filosofia, Sociologia).

