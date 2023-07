Expert Rodrigo de La Lastra realizará curso em Aracaju

O expert vai estar transmitindo suas técnicas durante 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty

No próximo dia 6 de agosto, o expert Rodrigo de La Lastra estará em Aracaju, capital de Sergipe, ministrando o curso de Corte Programado para profissionais do segmento da beleza. A capacitação vai acontecer, durante todo o dia, no Iate Clube de Sergipe, na 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty.

Rodrigo de La Lastra é considerado um dos profissionais em cortes de cabelo mais respeitados do Brasil e do mundo. Com mais de três décadas de atuação no mercado, o expert é formado em Barcelona (Espanha) e trabalhou em grandes redes, além de ter participado de cursos em respeitáveis academias, como é o caso da inglesa Tony Guy, da americana Curtis e da espanhola Llongueras.

Rodrigo é proprietário do famoso Salão de La Lastra e já ministrou mais de mil workshops no Brasil, vendendo oito milhões de DVDs de ensino. Para Aracaju, de La Lastra traz na bagagem um workshop de cortes programados, técnica de sua autoria. “Ensinarei os cortes programados de cabelos que são executados em quatro ou cinco tesouradas, sem angulação. São muito mais rápidos e ágeis, facilitam muito a vida de quem está aprendendo”, adiantou o expert.

Além das técnicas de cortes programados, Rodrigo de La Lastra trará para aqueles que participarem do curso noções sobre administração, técnicas de visagismo e novidades no segmento de salões de beleza. “Tudo isso com muito carinho para vocês que vão estar presentes à 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty, esse evento que promete movimentar o mercado da beleza em Sergipe”, salientou de La Lastra.

Combo promocional

Os ingressos para o curso com Rodrigo de La Lastra podem ser adquiridos com a organização do evento através dos telefones: (79) 99653-4195 – Géssica Dantas/ (79) 9938-1869 – Thaís Vasconcelos. Os profissionais que se anteciparem poderão aproveitar a oferta promocional do combo especial que dá acesso para *Cinco (05) profissionais no curso de Corte Programado com Rodrigo de La Lastra + bônus de Curso de Mechas com a expert Sônia Lima + Curso de Terapia Humanizada com o hair stylist internacional, o espanhol Edgard Tatua Vit – por apenas R$ 1.000,00. Mas corre que as vagas são limitadas!

1ª Expo Beauty Internacional

De 6 a 8 de agosto, os olhares de empresários de todo o Brasil, no segmento de beleza e bem-estar devem se voltar para Aracaju onde acontece a 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty, no Iate Clube de Sergipe. Em termos de Brasil, de acordo com informações do site O Statista, o mercado da beleza deve atingir a marca de 663 bilhões de dólares anuais em todo o mundo até o ano de 2027.

A 1ª Feira e Congresso Internacional Expo Beauty se projeta para ser uma das melhores feiras regionais do Brasil e a escolha pelo nosso Estado possibilita que este nicho, em crescente ascensão por aqui, coloque Sergipe a nível nacional e internacional no hall das principais feiras de eventos do segmento da beleza.

Inscrições e ingressos

Empresários e profissionais do ramo da beleza que tiverem interesse em fazer parte da 1ª Expo Beauty Internacional como expositor ou ainda desejarem se inscrever para participar de algum dos cursos, palestras e workshops que acontecerão no congresso devem entrar em contato com a organização do evento através dos telefones: (79) 99653-4195 – Géssica Dantas / (79) 9938-1869 – Thaís Vasconcelos. A feira será aberta ao público com ingressos já à venda a preços populares (R$ 10) pelo perfil do Instagram: @expobeautyinternacional.

Foto assessoria

Por Miza Tâmara