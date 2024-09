‘Exposição Avie!’ abre portas para novos talentos da rede pública

Os 45 projetos selecionados estão expostos na Galeria J. Inácio, em Aracaju, até o dia 3 de outubro

A ‘Exposição Avie!’ (Artes Visuais na Escola), promovida pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realizou sua cerimônia de abertura na última quinta-feira, 5. A exposição acontece na Galeria J. Inácio, localizada na Biblioteca Pública Epiphanio Dória em Aracaju, e conta com a apresentação de 45 obras selecionadas. Ela ficará aberta para visitação até o dia 3 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Dentre os trabalhos selecionados estão desenhos, pinturas, esculturas e ilustrações digitais que foram analisados pelo júri. Destas, foram divulgadas as três primeiras colocações, premiadas pela primeira vez pelo Educação Nota 10, programa do Governo de Sergipe que bonifica os alunos com base em critérios técnicos. Também foram escolhidas as dez menções honrosas pela comissão.

A aluna Lorena Costa, do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho no município de Umbaúba, foi agraciada com o prêmio no valor de R$ 5 mil pela primeira colocação no pódio definido pela banca. A premiada, consagrada na primeira edição do ‘Avie!’ e participante do Educação Nota 10, exaltou a iniciativa. “O projeto é capaz de mostrar os dons artísticos dos alunos e valorizá-los. Eu acredito que um projeto como esse faz muito bem para os estudantes, tanto para que eles evoluam como artistas, quanto para que eles sejam representados”, disse Lorena.

Já a aluna Camilly Vieira dos Santos, da 3ª série do ensino médio, contou que sempre teve a fotografia como um hobby, até que neste ano decidiu mostrar as produções à sua professora de arte Rafaela Rodrigues. “A foto que eu escolhi para a mostra foi tirada há uns meses e estava guardada na minha galeria. Quando o edital foi publicado, senti o interesse em mandar para a professora. Ela analisou, gostou e me inscreveu”, relembrou.

A professora Rafaela Rodrigues comemorou a seleção de Camilly na ‘Exposição Avie!’ e lembrou que a arte já vinha sendo trabalhada no dia a dia escolar, tendo influência na participação da aluna. “É muito importante a produção dos alunos, para que eles consigam de forma independente realizar a criação das obras, a fim de mostrar suas ideias e sentimentos”, compartilhou.

Para a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, a exposição é considerada uma vitrine às obras e criações dos estudantes. “A ‘Avie!’ nasce na casa de cada estudante, na vida de cada um deles, de modo que as obras não se iniciam e não se encerram na exposição. É trazida por aqueles alunos que têm o perfil, a veia artística, e eles conseguem demonstrar isso pelo que conhecemos como obras de arte”, destacou.

Eliane falou ainda sobre a satisfação de acompanhar o ‘Avie!’ em suas sucessivas edições. “Quando chegamos à culminância do evento, nós percebemos o quanto a arte vem crescendo na vida dos alunos. Está ilustrado para o público ver em forma de desenhos, com a sutileza dos traços utilizados, disciplina e foco requeridos na prática”, finalizou.

Cerimônia de lançamento

Também presente à abertura, o representante da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Eugênio Eneas, parabenizou os alunos pelas obras expostas e pela sensibilidade e olhar diferenciado deles em suas produções. Ele reforçou o grande potencial nas artes vistas e as atestou valor não somente em nível estadual, mas também nacional.

Já a diretora da Galeria J. Inácio, Jane Junqueira, falou ao público sobre a grande alegria que é ter a ‘Exposição Avie!’ à mostra no local. “Vocês já estão prontos. Eu sempre falo que a arte é sentimento, e vocês em mais um ano conseguiram me sensibilizar com a arte. Imaginei a história que se passa na cabeça de vocês, por retratarem tão bem seus conceitos, anseios e dificuldades, que não são poucas”, compartilhou a diretora.

Foto Ascom Seduc

Autora:Izabela Campos (estagiária) – Assessoria de Comunicação da SEDUC