Fabiano parabeniza o campeão brasileiro de boxe olímpico

O vereador Fabiano Oliveira (PP) usou a tribuna nesta quarta-feira, 3, para parabenizar o sergipano Cássio Oliveira, campeão brasileiro de boxe olímpico. O título inédito para Sergipe foi conquistado em Brasília.

Fabiano, um grande incentivador do esporte, comemorou a conquista do jovem de apenas 26 anos.

“Sergipe levou 12 atletas para o Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico Elite 2024 e conquistou 3 medalhas, sendo uma de ouro e duas de bronze. O ouro foi do atleta Cássio Oliveira, de 26 anos. O sergipano venceu quatro lutas e venceu o baiano Cristiano Pereira, do Paraná. Cássio é sargento da Marinha do Rio de Janeiro há seis anos e também faz parte do programa olímpico das Forças Armadas do Brasil”, comentou.

O parlamentar também parabenizou o presidente da Federação de Boxe e colocou seu mandato à disposição.

“Estive na Rádio Transamérica e parabenizei pessoalmente o amigo Fábio Teles, que preside brilhantemente a federação, e coloquei meu mandato à disposição para ajudar e intermediar o que for necessário. Também pude dar um abraço no Cássio e vibrei com seu título de primeiro sergipano campeão de boxe olímpico na elite do campeonato brasileiro. É motivo de muito orgulho ter o nosso estado tão bem representado! Precisamos apoiar, incentivar e torcer pelos nossos atletas”, destacou.

Além de Cássio, Amanda Gomes, que lutou na categoria 75kg feminino, e o estreante Lucas Alves, de apenas 18 anos, na categoria 57kg, conquistaram medalhas de bronze.

Foto Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella