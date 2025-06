Fábio entrega reestruturação do Serviço Estadual de Ginecologia no Caism

O governador Fábio Mitidieri entregou, nesta sexta-feira, 13, a ampliação do Serviço Estadual de Ginecologia (Segi), instalado no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), em Aracaju. A iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), representa um marco no fortalecimento da assistência à saúde feminina, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de cânceres ginecológicos.

Com investimentos que somam quase R$ 1 milhão, sendo R$ 590 mil destinados à obra de ampliação e R$ 371.439,01 aplicados em mobiliário e equipamentos apenas em 2025, o espaço reestruturado irá reforçar a capacidade do Caism, que já é referência no estado em serviços especializados voltados à mulher.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou a importância da entrega da reforma e reestruturação do Caism, agora com o serviço de ginecologia ampliado. “Isso vai permitir um melhor atendimento às pacientes que vêm aqui. Investir na saúde pública é essencial. Aqui foi investido cerca de R$ 1 milhão, mas temos realizado outros grandes avanços, como o novo Centro de Hemodinâmica do Huse, com mais de R$ 10 milhões, a troca de 100% das ambulâncias do Samu; e programas como o Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe, que já somam mais de 30 mil cirurgias. A população quer saúde com qualidade, e é isso que estamos entregando”, afirmou Fábio Mitidieri.

Estrutura

A nova estrutura do Serviço Estadual de Ginecologia conta com seis consultórios ginecológicos, sala de triagem, recepção, sala de espera, sala de utilidades, depósito, gerência e nove banheiros, oferecendo mais conforto e dignidade às usuárias. O local abriga o Serviço de Patologia do Trato Genital Inferior (PTGI), responsável pelo diagnóstico e acompanhamento de doenças ginecológicas, com ênfase na prevenção do câncer do colo do útero.

A coordenadora geral da unidade, Roseli Andrade, explicou a importância da ampliação do serviço. “Essa ampliação é muito importante para o Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher. Os consultórios estavam todos ocupados, e vimos a necessidade de aumentar o número de salas, recepção e estrutura de apoio. Agora vamos ampliar o atendimento do nosso carro-chefe, que é a Cirurgia de Alta Frequência (CAF) no serviço de ginecologia do Caism”, disse.

A equipe multiprofissional do Segi é composta por médicos ginecologistas, enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, além de profissionais administrativos, garantindo um atendimento humanizado e resolutivo.

Prevenção

A importância da nova estrutura se reflete nos números expressivos da unidade. Em 2024, o Caism realizou 114.026 consultas e procedimentos, sendo 18.323 apenas no âmbito do PTGI. Entre janeiro e abril de 2025, foram 6.528 atendimentos no serviço de Patologia Cervical.

Com a ampliação, a expectativa é de que esse número aumente significativamente, como destaca o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri. “Essa nova área, com mais seis consultórios e salas de exames, permitirá o aumento da oferta e o diagnóstico precoce de diversas doenças, com mais possibilidades de tratamento e controle. Isso salva vidas. Estamos entregando uma estrutura moderna e qualificada, por determinação do governador Fábio Mitidieri, que tem investido fortemente na saúde da mulher”.

Referência em saúde da mulher

Além do rastreamento do câncer do colo do útero e de mama, o Caism oferece serviços como inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), fisioterapia pélvica, pré-natal de alto risco e procedimentos como Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), Punção por Agulha Grossa (PAAG), biópsia de mama com orientação por ultrassom e diagnósticos oncológicos realizados pelo PTGI.

“Já é importantíssimo termos um espaço específico para as mulheres, mas a ampliação com mais seis consultórios é ainda mais relevante. Trata-se de saúde preventiva, de qualidade de vida. Com esse espaço integrado, a mulher realiza exames, recebe o diagnóstico e já é encaminhada para tratamento. É custo menor, mais eficiência e dignidade para as mulheres sergipanas”, ressaltou a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniela Garcia.

A ampliação do Serviço Estadual de Ginecologia contou com o apoio de parlamentares. O senador Alessandro Vieira destinou emenda para viabilizar parte das obras e melhorias internas do novo serviço. “A atenção com a saúde da mulher precisa sair do discurso. A gente tem feito isso com ações, como essa emenda aqui para o Caism e também com o programa Opera Mulher, que conseguiu reduzir significativamente a fila de cirurgias ginecológicas. É muito mais barato e inteligente prevenir do que tratar doenças graves depois. Esse é o caminho que estamos trilhando em parceria com o Governo do Estado”, declarou o senador.

Acesso

Todos os serviços prestados pelo Caism são regulados pelo Complexo Regulatório de Saúde do Estado. Para ter acesso, a mulher deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde será feita a solicitação e o encaminhamento para agendamento das consultas e procedimentos especializados.

“A descentralização dos serviços também é prioridade. Segunda-feira, por exemplo, teremos nova entrega na área de saúde da mulher em Itabaiana, para reforçar o cuidado com a população do interior e evitar o deslocamento até Aracaju. É mais um passo para fortalecer a saúde pública em todo o estado”, finalizou o governador Fábio Mitidieri.

Foto: Reinaldo Moura