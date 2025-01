Falcon goleia a Barra e Itabaiana x Sergipe empatam na na 3ª rodada

A semana começou com mais uma partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025. Na arena Batistão, a equipe do Falcon enfrentou o Barra na noite desta segunda-feira (20).

O time da capital dominou as ações do jogo e venceu por 4 a 0. Os gols do Carcará foram marcados por Everson, com um minuto do primeiro tempo, Palominha (2x), Izaldo e David.

Ontem, Itabaiana e Sergipe ficaram no empate em 1 a 1, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. O tricolor saiu na frente com gol de Wendel. E time colorado empatou no segundo tempo, o atacante Reny Max deixou tudo igual.

A rodada teve início no último sábado com o empate em 0 a 0, entre Dorense e Carmópolis, no estádio Ariston Azevedo. E o Lagarto venceu o Guarany de Porto da Folha por 4 a 0, no estádio Paulo Barreto. A rodada será finalizada no dia 29, com América e Confiança. Neste semana também teremos dois jogos válidos pela 2ª rodada do Sergipão SuperBet. Acompanhe os detalhes:

Quarta-feira (22/01)

15h30 – Guarany x Itabaiana, estádio Caio Feitosa

Quinta-feira (23/01)

20h – Barra x Lagarto, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Com informações da FSF – Foto: Fellipe Carvalho/Falcon FC