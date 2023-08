Falcon perde para o Sousa (PB) e é eliminado do Brasileirão

Neste domingo (06), o Sousa recebeu o Falcon no Estádio Marizão, pelo jogo da volta do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1, de virada. Marcelo Duarte e Alexandre Aruá foram os autores dos gols que deram a vitória ao time sertanejo.

O carcará abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, através de Ronald, em uma cobrança de falta.Mas no segundo tempo, aos 19 minutos, o lateral Marcinho foi expulso, deixando o Falcon com um jogador a menos.

Aproveitando a vantagem numérica, o Sousa pressionou e aos 25 minutos empatou com Alexandre.

O único gol do time sergipano foi marcado por Ronald. Com este resultado, o Dinossauro conquistou a classificação para as oitavas de final da competição nacional.

Foto: Emerson Marvin/Sousa EC