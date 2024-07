Falcon vence o Sergipe e conquista bicampeonato sergipano sub-20

Pela decisão do Campeonato Sergipano Sub-20 da série A1, o Falcon venceu o Sergipe por 3 a 0, na tarde deste domingo (30), na Arena Batistão, e conquistou o título da competição pela segunda vez em sua história.

Por ter a melhor campanha, o Sergipe tinha a vantagem do empate para conquistar o título. E precisando vencer o jogo, a equipe do Falcon foi pra cima e conseguiu ainda no primeiro tempo definir o placar da decisão vencendo por 3 a 0. Os gols do carcará foram de Marcelo, Gabriel Brito e Fernando.

Com o resultado, os garotos do Falcon conquistaram o título de campeão sergipano SUB-20 da Série A1 de 2024. E o troféu que levou o nome do saudoso ex-jogador, Pedro Aruba. Uma homenagem da Federação Sergipana de Futebol (FSF) ao- atleta que por muito tempo foi destaque no cenário nacional atuando em diversos clubes do país. Além do título, a equipe do Falcon, também garantiu vaga na Copa São Paulo de 2025.

Com informações e foto:Falcon/FC