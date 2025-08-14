Feirantes de Sergipe comemoram novo auxílio do Governo do Estado

Informe publicitário

Benefício da nova modalidade do Cartão CMais será de R$ 200 por mês e vai contemplar até 2 mil trabalhadores autônomos.

Ampliação de renda e garantia de mais dignidade e direitos. São esses os objetivos do CMais Feirante, programa do Governo de Sergipe, executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que vai oferecer R$ 200 mensais a 2 mil feirantes e ambulantes em vulnerabilidade social durante 12 meses. O auxílio representa um respiro financeiro, movimenta a economia local e assegura mais inclusão para o setor, que celebra a iniciativa.

Quem comemorou foi o feirante José Luciano Santos Siqueira, que atua há 20 anos na feira livre de Itabaiana, município do agreste onde o programa foi lançado. Ele contou que o benefício vai ajudar a compensar os dias de baixas vendas, já que nem sempre há uma boa saída de produtos de sua banca. Para José Luciano, os R$ 2.400 por ano vão fazer diferença.

“Vai ser uma grande ajuda para a gente. Tem dias que está mais fraco e tem dias que está mais forte. Tem essa variação nas vendas. Então, é algo que vai contribuir para todos nós. O governo está de parabéns por esse novo auxílio”, destacou ele. Ao todo, a ação de transferência de renda vai injetar R$ 4,8 milhões na economia sergipana.

Custos diminuídos

Destinado a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), o CMais Feirante vai contribuir diretamente para que os trabalhadores continuem atuando. Foi isso que afirmou a feirante Solange Oliveira Santos, que atua em Itabaiana. Segundo ela, o aumento de preço de mercadorias tem impactado no rendimento mensal. Agora, com o benefício, a realidade muda para melhor.

“Tem alguns desafios. As feiras estão devagar e o custo dos produtos tem crescido. A gente faz um investimento alto para poder vender. Por isso, uma ajuda como essa é muito importante. Vem em um momento ótimo”, avaliou ela. Para Solange, o auxílio vai aliviar os gastos e contribuir para que ela possa adquirir mais itens para sua banca.

Quem pode participar?

Podem se inscrever no programa feirantes, ambulantes e comerciantes de gêneros alimentícios que exerçam a atividade em espaços públicos.

Quais os critérios para ser beneficiário do CMais Feirante?

● estar com registro atualizado no CadÚnico;

● ser maior de 18 anos de idade ou responsável familiar no CadÚnico;

● não receber nenhum outro benefício do Governo do Estado;

● e comprovar inscrição no cadastro municipal da cidade onde atua.

Como se inscrever para o programa?

As inscrições são realizadas online por meio do link

https://cmaisinscricoes.assistenciasocial.se.gov.br/.

FOTOS: Igor Matias e Reinaldo Moura