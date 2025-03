Feirinha dos Cajueiros estreia com grande público e fortalece cultura e economia

Evento se destaca como uma opção de lazer gratuita para sergipanos e turistas

A primeira edição da Feirinha dos Cajueiros, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), atraiu centenas de visitantes neste sábado, 29, no Parque dos Cajueiros. A iniciativa faz parte do projeto ‘Cultura em Toda Parte’, que busca ampliar o acesso à produção artístico-cultural no estado e fomentar o trabalho de artesãos e empreendedores.

A programação contou com apresentações de artistas majoritariamente sergipanos e atividades para o público infantil. Com 30 estandes, a feira trouxe uma grande variedade de produtos de artesanato e gastronomia, contribuindo para a geração de renda dos trabalhadores sergipanos. A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que viabilizou a participação dos expositores.

“Um sucesso absoluto a primeira edição da Feirinha, um espaço que reúne cultura e economia criativa, que incentiva e valoriza a cultura e o trabalho da nossa gente. A população abraçou a ideia, prestigiou os artistas, as artesãs e aproveitou muito a tarde de lazer no Parque dos Cajueiros”, destacou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, a ideia é levar para a Feira o melhor do artesanato, da economia solidária, economia criativa e da cultura sergpana. “Um dia inteiro preparado para receber a família sergipana e mostrar o talento da nossa terra”, enfatizou.

Cultura

Com destaque para a acessibilidade em toda a programação, que contou com intérprete de Libras, subiram ao palco os artistas Palhaço Colores, Raquel Diniz, Orquestra Sanfônica de Aracaju e Anna Carol.

Espaço para a família, na semana que comemorou o Dia Nacional do Circo, a programação teve início com apresentação do Palhaço Colores. “Desde o começo, tivemos uma recepção muito boa das famílias. O palhaço traz essa presença lúdica, essa alegria, e a interação com o público é incrível. Os pais adoram ver o protagonismo dos filhos, quando pegam na bolinha de malabares, quando rolam a bolinha no dedo. Essa é a melhor parte”, disse.

Com um show repleto de sucessos da MPB, do rock e do samba, Raquel Diniz conquistou o público. “Acho muito importante trazer eventos culturais para um espaço como o Parque dos Cajueiros, que faz parte da minha memória afetiva, da infância que vivi. Estou muito feliz! A recepção foi maravilhosa, só tenho a agradecer”, declarou a cantora.

Também não faltou o som da sanfona e muita dança no ‘País do Forró’, com a apresentação da Orquestra Sanfônica de Aracaju. Para o mestre Evanilson Pereira, a apresentação foi especial para o grupo. “Foi uma alegria enorme me apresentar aqui. Recebemos o convite para tocar na abertura dessa festa bonita e tenho certeza de que será a primeira de muitas. Público bom, receptividade excelente, organização impecável. Tudo maravilhoso”, destacou.

Encerrando a programação musical, a cantora Anna Carol apresentou um repertório com músicas do seu álbum ‘Semblantes’. “Estou muito feliz por fazer parte da Feirinha dos Cajueiros e trazer meu show para este palco. É um projeto incrível, que valoriza artistas independentes, a Orquestra, e tantos outros talentos. É fundamental que iniciativas como esta aconteçam mais vezes, pois precisamos de espaços para mostrar nosso trabalho em todas as partes da cidade. Me sinto muito honrada e é um prazer estar aqui”, afirmou.

Expositores

Nos estandes de gastronomia, a movimentação foi intensa. A empreendedora Graziela Pinheiro, que vende acarajé e comidas típicas nordestinas, comemorou o sucesso das vendas. “Ficamos muito felizes com esse espaço. O Parque dos Cajueiros é um local muito conhecido da cidade e estava precisando dessa movimentação. Esse é um projeto muito bonito e já dá para perceber logo nesta primeira edição”.

No setor de artesanato, a designer de joias Luciana Souza Cruz, que fabrica peças autorais em alumínio, também celebrou a oportunidade de participar da Feirinha. “Estou muito honrada em fazer parte dessa história, prestigiando a Feirinha dos Cajueiros. É um espaço essencial para movimentar a economia, desenvolver nossa arte e levar o nome de Sergipe para o mundo”, considerou.

Público

A aracajuana Lisandra assistiu às apresentações com sua filha Maria Flora, de 4 anos, e elogiou o espaço voltado para as famílias. “Acho a iniciativa muito legal. O Parque dos Cajueiros precisa ser cada vez mais explorado. A cultura local também deve ser mais valorizada e contar com mais atrativos, especialmente para as crianças do nosso estado”, sugeriu.

Para Leandro Matos, a Feirinha dos Cajueiros representa um fortalecimento da identidade cultural de Sergipe. “Ações assim nos permitem reconectar com a cidade, com outros municípios e com a nossa cultura. Além disso, geram oportunidades para muitas pessoas que estão aqui trabalhando. Fortalecer o cenário artístico sergipano é fundamental, porque é maravilhoso prestigiar quem é da terra. Sergipe tem muitos artistas inspiradores e precisamos apresentar esse talento para o mundo”, destacou.

Foto: Marco Ferro