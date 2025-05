Festival Brasil Sabor chega a Sergipe com oportunidades para bares e restaurantes

Promovido pela Abrasel, o Festival Brasil Sabor chega a Sergipe com uma programação especial dividida em duas etapas: de 22 a 25 de maio, uma exposição gastronômica com 20 restaurantes será realizada no Parque da Sementeira, em Aracaju, sempre das 16h às 21h30. Já de 26 de maio a 1º de junho, os pratos estarão disponíveis nos restaurantes participantes do estado.

A edição sergipana do evento é uma vitrine estratégica para bares e restaurantes que desejam impulsionar seus negócios, atrair novos clientes e fortalecer sua marca por meio da valorização da gastronomia local. Além de proporcionar visibilidade, o festival também estimula a inovação nos cardápios e o fortalecimento do relacionamento com o público.

Com quase duas décadas de tradição, o Brasil Sabor se consolidou como um dos maiores festivais gastronômicos do país. Os estabelecimentos desenvolvem pratos exclusivos inspirados em ingredientes regionais, oferecidos ao público com valores promocionais, tanto no salão quanto por delivery ou take away.

Participam da edição 2025 do Festival Brasil Sabor em Sergipe os seguintes restaurantes:

Seo Inácio, Restaurante Opção, Sato, Espetada, Festa Fácil, Tasca do Chiado, Parati, Babbo, Tempero da Vovó, Brasa e Fogão, Lá Vista, Maria Farinha, Pastel Sol, Marian, Cordel, Churrascada Salt, Salt Steak House, Rota 79, Ivora e Gaúcho Burguer.

Para Crislene Esteves, diretora executiva da Abrasel Sergipe, o festival é uma grande oportunidade para os empreendedores locais.

“Em Sergipe, percebemos o Brasil Sabor como uma grande vitrine para quem quer crescer, experimentar novas ideias e se aproximar dos clientes. É uma forma inteligente de movimentar o setor e destacar o potencial da nossa gastronomia regional”, afirma.

Em 2024, o Brasil Sabor reuniu mais de 740 restaurantes em 79 cidades e 18 estados. O sucesso do evento reforça sua relevância no calendário do setor e sua capacidade de gerar novas oportunidades de negócio para os participantes.

A presidente do Conselho de Administração da Abrasel, Rosane Carvalho, também destaca a força do festival:

“O Brasil Sabor é uma oportunidade para inovar no cardápio, testar novos sabores e fortalecer o relacionamento com o público. O festival cria um ambiente favorável para impulsionar os negócios e gerar novas oportunidades”, afirma.

O Festival Brasil Sabor em Sergipe conta com o patrocínio de:

Banco do Nordeste e Governo Federal, Banese Card, Guaraná Antártica, Governo do Estado de Sergipe, Prefeitura de Aracaju (por meio da Secretaria Municipal de Turismo – Setur) e Fecomércio-SE.

Texto e foto assessoria