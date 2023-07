Fies reabre inscrições para estudantes até o próximo dia 7 de julho

Financiamento público para alunos de baixa renda em instituições privadas oferece crédito de até 100% do valor do curso e prazo de pagamento estendido; limite de crédito para os cursos de Medicina foi aumentado para R$ 60 mil por semestre

Serão reabertas nesta terça-feira, 4, e vão até sexta, 7 de julho, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O programa, voltado a estudantes de baixa renda que estão em cursos de graduação de instituições particulares de ensino superior, financia até 100% do valor de cada curso, com prazo de pagamento que pode ser maior que o dobro do tempo de graduação, e *cuja escala de financiamento varia conforme a renda familiar do estudante.

Para este ano, a principal novidade é o aumento de 13% no limite de financiamento de cursos de Medicina, que entrou em vigor desde o dia 14 de junho. Agora, os bolsistas do Fies podem financiar até R$ 60 mil por semestre, isto é, mensalidades de até R$ 10 mil. Para os outros cursos de graduação, este teto continua em R$ 42,9 mil.

As vagas serão abertas pelo Fies no período 2023-2, em instituições particulares de ensino superior. Entre elas, estão a Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e o Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), ambas mantidas pelo Grupo Tiradentes.

As inscrições podem ser feitas pela página do programa no Portal Acesso Único, do MEC (https://acessounico.mec.gov.br/). Elas estão abertas a candidatos com renda familiar bruta de até três salários mínimos (R$ 3.906.00) por pessoa, que fizeram quaisquer edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e tenham tirado nota acima de 450 pontos, sem ter zerado a redação.

Entre as vagas propostas para esta seleção do Fies, no segundo semestre de 2023, 141 são para a Unit Sergipe, nos campi Farolândia (Aracaju), Estância e Itabaiana, para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade), Design Gráfico, Direito, Educação Física Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão Hospitalar, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Sistema de Informação.

Resultados

O resultado com a lista dos pré-aprovados será divulgado no dia 11 de julho. Nos três dias seguintes, entre os dias 12 e 14, os convocados devem apresentar a comprovação ou complementação das informações prestadas na inscrição.

Os classificados com base no número de vagas do grupo de preferência serão pré-selecionados na chamada única, enquanto os outros candidatos são automaticamente incluídos em uma lista de espera e podem ser convocados para preencher as vagas remanescentes do Fies. A lista de espera estará aberta entre 18 de julho e 29 de agosto, e os concorrentes devem acompanhar sua eventual pré-seleção na página do programa.

Outras dúvidas e informações sobre o Fies, incluindo a lista completa dos documentos a serem apresentados na fase de complementação, podem ser conferidas e esclarecidas através do site https://www.unit.br/fies. Uma equipe de plantão para tirar dúvidas dos interessados está atendendo durante todo o período de inscrições, presencialmente em cada unidade ou através do telefone 0800-729-2100.

Asscom | Grupo Tiradentes

com informações do MEC