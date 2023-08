Finais da Taça Cidade de Aracaju de Futsal acontece neste sábado

Após 13 rodadas, as finais da Taça Cidade de Aracaju de Futsal 2023 serão realizadas acontecem neste sábado, dia 12, na Estação Cidadania – Esporte Radialista Carlos Magno, localizada no bairro Bugio, zona Oeste da capital. A competição é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Ao longo de quatro meses, o complexo poliesportivo recebeu 113 equipes disputando em busca do troféu das categorias que vão da sub 8 à livre (para maiores de 14), nos naipes maculino e feminino, tanto do grupo verde, quanto do grupo amarelo. Esse grupos correspondem, respectivamente, às equipes que têm foco no trabalho social por meio do esporte e àquelas que participam de competições da Federação Sergipana de Futsal (FSFS).

Com a competição chegando ao fim, o gestor da Sejesp, Sérgio Thiessen, ressalta que, a fim de proporcionar uma competição prazerosa para as equipes e, principalmente, para fortalecer o esporte, houve todo um planejamento efetivado pela pasta.

“Os números impressionantes de participantes em todas as categorias, o novo formato utilizado, com uma nova abordagem, nivelando os atletas e dando oportunidade para todos, tudo isso nos deixou muito feliz ao longo da competição, que, agora, chega à reta final e, sem dúvida alguma, será um lindo encerramento, visto que toda a competição foi feita cuidadosamente para oferecer o melhor a todos os participantes”, relatou feliz o secretário.

Esta edição foi marcada pela inovação na divisão dos grupos, a fim de construir uma disputa mais igualitária, mas também pelo recorde de participação de equipes femininas, que cresceu de 14 para 22 times, reforçando a proposta da competição de buscar, cada vez mais, a igualdade nos níveis de disputa, mas também de gênero.

O coordenador de esporte de inclusão da Sejesp, Luiz Carlos Bossa Nossa, destaca que a realização dessas competições oportuniza experiências aos jovens, já que boa parte deles pouco teria diante da realidade social.

“Com esse trabalho de fomentar o esporte, desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, a gente possibilita o acesso desses jovens a estruturas que talvez eles não tivessem: jogar numa quadra de qualidade, com material esportivo à disposição e, também, a possibilidade de estabelecer novos laços, a partir da interação com outros jovens, que é importante para sua vida. Estamos indo para as finais com a sensação de que fizemos o melhor para transformar a vida desses jovens por meio do esporte”, disse satisfeito o coordenador.

A Estação Cidadania receberá 24 equipes que disputarão as 12 finais, com início marcado para às 8h, com previsão de encerramento às 18h.

Foto Sejesp