Fogo Simbólico abre a Semana da Pátria marcado pela diversidade

O evento contou com a participação das três forças armadas e alunos da rede estadual indígenas

A 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico abriu, oficialmente, o período de homenagens à Pátria em Sergipe neste domingo, 1º, na praça Fausto Cardoso, em Aracaju. A solenidade iniciou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Mercosul, de Sergipe e de Aracaju, ao som do Hino Nacional executado pela Banda de Música do 28° Batalhão dos Caçadores, no pavilhão em frente ao lendário Palácio-Museu Olímpio Campos.

No ato do hasteamento, as bandeiras ficaram a meio mastro devido ao luto oficial pelo falecimento da ex-senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves. A chama da Pátria foi acesa na Ponte do Imperador e percorreu as águas do rio Sergipe sob a guarda do grupamento da Capitania dos Portos de Sergipe até desembarcar no píer da avenida Beira-Mar e ser entregue em solo ao Exército Brasileiro, que retornou com a chama até a Praça. Integrantes da Aeronáutica a bordo do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) coloriram o céu de Aracaju para saldar a Pátria.

Os alunos Isabelly Rosa Apolônio e Gustavo Marciel Acácio (indígenas) e Marisa Souza Santos e Nycolas Yan Acácio (quilombolas), o aluno autista João Pedro Bezerra da Silva e a sertaneja, Ellen Camile marcaram a diversidade no revezamento da tocha ao percorrer o corredor de bandeiras dos municípios sergipanos até chegarem ao dispositivo oficial e apresentarem a Chama da Pátria, ao secretário de estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, no ato representando o governador do Estado, Fábio Mitidieri, que acendeu a pira do fogo simbólico ao som da música ‘Aviação Embarcada’, entoada pela SecBanda.

“Que essa chama permaneça acesa não somente no período da semana da Pátria, mas no coração do povo brasileiro. É importante mantermos o sentimento de pertencimento de uma Nação, de brasilidade, de civismo”, destacou Zezinho Sobral.

A aluna indígena Izabelly Apolônio disse representar todos os povos originários sergipanos e o Colégio Estadual Dom José Brandão de Castro, da Ilha de São Pedro. Também participando, a aluna quilombola Marisa Souza Santos, do Colégio Estadual Quilombola 24 de Outubro, do povoado Mocambo, em Porto da Folha, classificou o evento como simbólico, já que representa a diversidade quilombola de todas as comunidades. “É excelente participar porque desperta o interesse pela Pátria. Fico grata por trazer meu povo para o evento”, destacou.

A solenidade finalizou com a declaração de aberta a Semana da Pátria pelo secretário Zezinho Sobral e a entoação do Hino da Independência e da música ‘Amigos para Sempre’, em homenagem a ex- senadora Maria do Carmo.

Desfile Cívico-Militar

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, em parceria com as Forças Armadas e Prefeitura Municipal de Aracaju, a Semana da Pátria continua em escolas e repartições públicas. No dia 7 de setembro, milhares de pessoas são aguardadas no tradicional Desfile Cívico-Militar da avenida Barão de Maruim, no Centro da capital sergipana, o qual, neste ano, acontece das 7h às 17h, contando com 74 escolas, 55 das quais integram a rede pública estadual de ensino.

O tema central será ‘Sergipe no Mundo: Sergipanidade sem fronteira’, em alusão ao resgate da sergipanidade. “É um tema importante no momento em que estudantes da rede pública estadual de ensino iniciam um intercâmbio pelo mundo, levando nossa cultura por vários países. Também para que possa resgatar a proteção ao patrimônio, da proteção dos nossos bens materiais e imateriais, dos valores sergipanos”, afirmou o superintendente da Educação e presidente da Comissão da Semana da Pátria, Edson Costa.

Foto: Maria Odília