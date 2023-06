Forró Caju: cadastramento para comércio ambulante inicia na segunda

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju publicou nesta quinta-feira, 1º, no Diário Oficial do Município, o Edital de Chamada Pública nº 04/2023, referente ao cadastramento de ambulantes interessados em comercializar na área do Forró Caju 2023, entre os dias 23 e 29 de junho, na praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais. As inscrições acontecerão entre os dias 5 e 7 de junho, na Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), situada no Parque da Sementeira, com atendimento das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para este ano, foram disponibilizados 194 pontos de comercialização, distribuídos entre os segmentos que correspondem à venda de adereços juninos; amendoim; balas; bebidas (box e isopor), drinks/capeta, milho, pipoca, lanches/diversos, tal como towner e food-truck. No ato do cadastramento, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, referente à um endereço na capital e em nome do candidato, além do certificado do Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por instituições oficiais e contendo o nome do comerciante que deseja concorrer a vaga. Nas categorias de Towner e Food-Truck, o solicitante deverá estar munido também do documento do veículo.

“O comerciante sorteado para atividade fixa não poderá sair do local determinado pela empresa municipal. Durante o sorteio, serão acrescentados dois números para cadastro reserva, além das vagas listadas. O objetivo é criar a opção de suplentes, em caso de desistência dos candidatos contemplados. Os suplentes sorteados, e que não forem convocados, poderão comercializar na área externa do evento, conforme a disponibilidade do espaço”, pontua o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento, Bira Rabelo.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, ratifica que o edital procura dar espaço a vendedores ambulantes de vários segmentos, neste período do ano tão importante para a economia do estado.

“Com o lançamento do edital, sempre buscamos enaltecer a categoria de comerciantes para o trabalho seguro, nesta que é uma das festas mais bonitas da capital. Assim, reafirmamos o nosso compromisso com a realização das ações de fiscalização e organização dos espaços públicos, incluindo as atividades comerciais desempenhadas durante o período da festa, a exemplo do zelo com os produtos e mercadorias, manuseio adequado dos alimentos e a realocação dos resíduos com o descarte correto, assim como à conscientização dos forrozeiros com a limpeza da área onde acontecerá o evento”, destaca.

Sorteio e entrega de credenciais

O sorteio das vagas, que poderá ser acompanhado pelo público, será realizado no dia 13 de junho, a partir das 10h, na sede da Direpa, no Parque da Sementeira. A concessão do espaço público acontecerá a partir do pagamento de uma taxa para a liberação das credenciais que deverão ser utilizadas pelos comerciantes, durante todo o evento. Os boletos terão um prazo para pagamento até o dia 16.

A próxima etapa será a entrega dos crachás de identificação, marcado para os dias 20 e 21 de junho, na Direpa, mediante apresentação de um documento com foto do beneficiado. Já a montagem das estruturas de venda poderá ser feita entre os dias 22 e 23 de junho. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato através do telefone (79) 3021-9939.

Foto: Felipe Goettenauer