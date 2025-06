Frota do transporte intermunicipal terá 20 veículos extras durante São João

Com a proximidade do São João, milhares de pessoas se preparam para viajar e aproveitar as tradicionais festas em Aracaju e no interior de Sergipe. Para atender aos usuários e garantir que todos possam desfrutar dos eventos com comodidade e segurança, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará mais 20 veículos da frota reserva a partir deste sábado, 21, até a quarta-feira, 25. Elas irão integrar o transporte público intermunicipal de passageiros durante os festejos.

A época festiva é conhecida por atrair um grande número de turistas e visitantes, o que resulta em uma maior demanda pelo transporte intermunicipal. Assim, o número de veículos com destino aos 75 municípios sergipanos passará de 582 para 602, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade.

“Tradicionalmente, esse é um período em que o fluxo de passageiros tem um acréscimo considerável, sobretudo neste ano, em que houve um aumento de festas juninas em alguns municípios. Por essa razão, disponibilizaremos 20 veículos extras, oferecendo mais opções de horários e capacidade do transporte. Além disso, autorizamos a antecipação da venda de passagens a partir desta sexta-feira, 20. Essa medida permite também que os passageiros garantam seus assentos com antecedência, evitando contratempos. É aconselhável que os interessados procurem os pontos de venda autorizados para adquirir as suas passagens”, destacou o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes.

Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, com 25 fiscais nos principais terminais do estado. Já a fiscalização volante será duplicada nas principais rodovias estaduais, bem como reforço a fiscalização dos veículos de transporte de fretamento e linhas interestaduais que circulam pelas rodovias estaduais com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou a importância da política de fiscalização nos terminais rodoviários e rodovias ser mantida durante as celebrações juninas. “Assim como acontece durante os períodos de Carnaval, Semana Santa, Natal, Réveillon e feriados prolongados, a fiscalização dos veículos permanecerá com o mesmo rigor neste período dos festejos juninos, garantindo a segurança de todos que fazem uso do transporte intermunicipal”, afirmou.

Passagens antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, as vendas iniciam a partir das primeiras horas desta sexta, 20, nos guichês das cooperativas de transportes no Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, localizado no centro da cidade; e no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves. Estes são os principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.