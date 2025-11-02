FSF abre credenciamento para Congresso Técnico da Série A1 de 2026

Dirigentes dos clubes participantes do Sergipão e membros da Federação Sergipana de Futebol (FSF) estarão reunidos na próxima sexta-feira (07/11) para debater e definir detalhes do estadual da Série A1 de 2026.

A FSF informa que só será permitida a participação de um representante por equipe. O clube deverá protocolar na secretaria da entidade o nome e cargo do representante legal da equipe.

Os veículos de imprensa só terão acesso ao evento mediante credenciamento realizando até às 15 horas da quarta-feira (05/11). Cada veículo de comunicação tem direito a uma credencial para participar do congresso. Exceto as equipes de televisões com duas credenciais para repórter e cinegrafista.

Os nomes e dados pessoais para o credenciamento devem ser enviados através do seguinte link: https://forms.gle/6imDGSLCUhvQJRut5

O evento será realizado às 09h, no auditório do Arcus Hotel, na avenida Mário Jorge Menezes Vieira, N° 428, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Sergipão 2026

A previsão é que o Campeonato Sergipano da Série A1, comece no início do mês de janeiro. A competição, em 2026, vai contar com oito clubes da edição passada: América de Propriá, Dorense, Confiança, Falcon, Guarany, Itabaiana, Lagarto e Sergipe. E mais dois clubes que estão disputando o estadual da Série A2, e vão conquistar o acesso para a elite do futebol Sergipano.

Fonte FSF