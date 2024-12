FSF acompanha eleições para presidência do Contiguiba

Representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), acompanharam nesta sexta-feira (13/12), o pleito eleitoral para os cargos de presidente e vice-presidente do Contiguiba Esporte Clube. A votação aconteceu na sede social do clube, em Aracaju.

Apenas uma chapa estava inscrita e concorreu à eleição. Por unanimidade a chapa “Somos todos Contiguiba”, encabeçada pelo presidente, Wellington Mangueira e pelo vice-presidente, Cláudio Lima Vasconcelos obteve êxito no pleito.

O mandato da chapa eleita é para o próximo quadriênio (2025 a 2028). Será a primeira vez que o jornalista, Cláudio Vasconcelos, ocupa um cargo na presidência do clube. Já o presidente, Wellington Mangueira foi reeleito ao cargo e segue na gestão do tubarão da praia.

O presidente da FSF, Milton Dantas e todos os funcionários da entidade parabenizam os gestores pela missão de administrar o clube no próximo quadriênio. E deseja sucesso na condução da agremiação mais antiga do estado com 115 anos de muito tradição e história no esporte local.

Fonte e foto FSF