FSF ajusta tabela da 1ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) realizou um ajuste na tabela da 1ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. A alteração foi publicada em regime de plantão na tarde desta sexta-feira (27/12).

A partida entre Confiança x Guarany sofreu modificação na data e horário. O duelo saiu dia 12 de janeiro (domingo) e foi transferido para o dia 13 de janeiro (segunda-feira). E o horário foi alterado das 18h para às 20h15. O jogo segue na arena Batistão, em Aracaju. A mudança foi em virtude da impossibilidade da praça esportiva no dia previsto do confronto.

Acompanhe como ficaram as datas e horários das partidas com as alterações na 1ª rodada do Sergipão 2025:

Sábado (11/01)

15h30 – Dorense x Falcon, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Sra das Dores

16h – Sergipe x Barra, arena Batistão, em Aracaju

18h – Lagarto x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Aracaju

20h15 – Itabaiana x Carmópolis, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Segunda-feira (13/01)

20h15 – Confiança x Guarany, arena Batistão, em Aracaju

Com informações da Federação Sergipana de Futebol