FSF divulga detalhes da 5ª e 6ª rodadas do campeonato sergipano

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou na última sexta-feira (24), os detalhes de mais duas rodadas do Campeonato Sergipano da Série A1.

As rodadas são da 5ª e 6ª do estadual e serão realizadas nas duas primeiras semanas do mês de fevereiro. Destaque para os clássicos que irão acontecer na 6ª rodada do Sergipão.

O clássico do interior entre Lagarto x Itabaiana e o da capital entre Confiança x Sergipe acontecem no dia oito de fevereiro. Acompanhe os detalhes das rodadas do Sergipão:

5ª rodada

Sábado (01/02)

15h30 – Dorense x Sergipe, Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Itabaiana x Falcon, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Domingo (02/02)

15h30 – América x Guarany, estádio Durval Feitosa, em Porto da Folha

16h – Confiança x Lagarto, arena Batistão, em Aracaju

Segunda-feira (03/03)

16h – Barra x Carmópolis, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

6ª rodada

Sábado (08/02)

15h30 – Dorense x Guarany, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Lagarto x Itabaiana, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

19h – Confiança x Sergipe, arena Batistão, em Aracaju

Domingo (09/02)

16h – Barra x América de Propriá, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Segunda-feira (10/02)

16h – Falcon x Carmópolis, arena Batistão, em Aracaju

Fonte FSF