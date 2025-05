FSF divulga detalhes do clássico entre Confiança e Sergipe pelo SUB-20

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), informa que os setores das cadeiras azuis e vermelhas da arena Batistão, estarão disponíveis para o público, no clássico desta quarta-feira (07/05). O duelo entre Confiança x Sergipe é válido pela 4ª rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1.

Os ingressos custam 10 reais, e a partir das 13h, serão comercializados nas respectivas bilheterias da praça esportiva. O maior clássico do estado, acontece às 16h, na capital sergipana.

O arbítrio-central do clássico será Lucas Maurício Simões dos Santos (FSF). Os árbitros assistentes são aspirantes ao quadro da CBF: Gledson Batista de Jesus e José Ailton dos Santos Júnior. O quarto árbitro será Francisco José Cardoso Neto (FSF).

As equipes chegam para o jogo em momentos diferentes na competição. O clube colorado tem 100% de aproveitamento, com três vitórias, 10 gols marcados e três recibos. O time azulino acumula uma vitória, um empate e uma derrota no estadual. O ataque marcou quatro gols, já a defesa recebeu dois gols.

Com informações e foto da SSP