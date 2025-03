FSF divulga detalhes dos jogos da segunda fase do campeonato sergipano

Em regime de plantão, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou neste sábado (01/03) os detalhes dos confrontos da segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2025.

Os três jogos serão realizados na próxima quarta-feira (05/03), no interior do estado. Nesta fase as partidas acontecem em jogo único e quem vencer no tempo normal avança de fase. Em caso de empate, a classificação para a semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis.

Acompanhe os detalhes dos confrontos da segunda fase do Sergipão SuperBet:

Quarta-feira (05/03)

15h15 – América de Propriá x Guarany, estádio Durval Feitosa, em Propriá

20h30 – Lagarto x Falcon, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

20h30 – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Fonte FSF