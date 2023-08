FSF lamenta falecimento do ex-vereador, Thiaguinho Batalha

É com profundo pesar que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu na tarde desta domingo (13/08), a notícia do falecimento do ex-vereador, Thiaguinho Batalha aos 35 anos. O ex-parlamentar foi encontrado morto em casa, na capital sergipana. Não há detalhes sobre a causa.

Thiaguinho Batalha é filho do radialista, diretor de Radiodifusão da Aperipê e membro do Conselho Fiscal da FSF, Carlos Batalha. Até o momento, a família não divulgou detalhes do velório e sepultamento do ex-vereador. Em nota, a Câmara Municipal de Aracaju informou que o velório será realizado na Casa Parlamentar.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), decretou um minuto de silêncio nas partidas da segunda fase do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, e três dias de luto em respeito ao falecimento de Thiaguinho Batalha. O presidente da FSF, Milton Dantas e todos os funcionários da entidade lamentam a morte do desportista e se solidarizam com todos os familiares e amigos.

Fonte FSF