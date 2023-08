FSF repudia situação do vestiário do Falcon no estádio Marizão

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) vem a público repudiar a atual situação do vestiário destinado ao Falcon no estádio Marizão, em Sousa, na Paraíba. Um local totalmente insalubridade e sem as mínimas condições de higiene.

O fato foi verificado pelo diretor de Competições da FSF, Gleyson Prado e representantes da equipe sergipana que estão nas dependências do estádio, no município de Sousa. A informação que o ambiente está alagado e com os ralos entupidos. O relato é de um forte mau cheiro provocado pelo esgoto do local. Além de muitas pedras na região do vestiário. A equipe de apoio do Falcon juntamente com o diretor da FSF, estão buscando soluções para minimizar os problemas.

O presidente da entidade, Milton Dantas já acionou a Confederação Brasileira de Futebol. E amanhã vai enviar uma representação do fato para CBF. A Federação Sergipana de Futebol reforça que repudia veementemente os fatos lamentáveis que estão acontecendo no vestiário do Falcon, no estádio Marizão. Em pleno ano 2023, é inadmissível que situações desse tipo aconteçam no futebol profissional.

Fonte e foto da FSF