Funcaju divulga lista de Bloquinhos de Rua aprovados em edital em Aracaju

Dando continuidade a divulgação das etapas relativas ao edital n.º 003/2025 de apoio aos bloquinhos de Carnaval 2025 a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou o resultado final dos Bloquinhos de Rua de Aracaju que foram selecionados no certame.

Das 37 propostas recebidas, 16 Bloquinhos estavam aptos e habilitados. Após o processo de avaliação documental, os blocos listados na publicação do Diário Oficial foram selecionados para receber o fomento financeiro previsto, garantindo sua participação no Carnaval de Rua de Aracaju 2025. O investimento total do edital foi de R$ 300 mil, distribuído entre blocos com a partir de 100 foliões, além de organizações de Coletivos, Ligas e Associações.

Os blocos aprovados foram selecionados com base em critérios como relevância cultural, impacto social, viabilidade técnica e compromisso com a segurança dos foliões. Entre os contemplados, destacam-se tradicionais cortejos que prometem animar na folia deste ano. Os responsáveis pelos blocos contemplados deverão seguir as diretrizes estabelecidas para a realização de seus eventos, garantindo o cumprimento das normas de segurança, estrutura e organização conforme previsto no edital, que serão fiscalizados por equipes da Funcaju.

Segundo o presidente interino da Funcaju, Fábio Uchôa, a iniciativa fortalece a cultura carnavalesca da cidade, garantindo incentivo financeiro e logístico para grupos que levam alegria às ruas durante a festa de Momo. “Esse foi um pontapé inicial de muitos projetos que estão por vir através da Funcaju. Prezamos por critérios técnicos e documental para aprovar esses Bloquinhos de Rua. Com certeza, teremos um carnaval alegre, divertido e de fortalecimento das nossas manifestações culturais”, disse.

A lista completa dos blocos aprovados pode ser conferida no diário oficial e no instagram da Funcaju (@funcaju).

Foto AAN