Funcaju publica lista de candidatos da Escola de Artes

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) tonou pública a lista de candidatos novatos e iniciantes inscritos no edital de 2023.2 da Escola Oficina de Artes Valdice Teles (EOAVT). As entrevistas do processo seletivo serão realizadas a partir desta segunda-feira, 10, e o candidato deve verificar no calendário o dia e o horário das entrevistas de cada uma das oficinas.

Para o segundo semestre da Escola de Artes, a Funcaju disponibilizou 1.491 vagas, para alunos novatos e veteranos, nas áreas de artes cênicas – dança e teatro, artes visuais (desenho, pintura e fotografia), música e criação literária.

As oficinas duram apenas um semestre, ou seja, um período escolar e são renovadas a cada processo seletivo. As aulas terão início no dia 7 de agosto, e é necessário o comparecimento a 75% das aulas durante o período para receber o certificado. O aluno que faltar acima de 25% das aulas durante o período, sem justificativa, será automaticamente desligado do curso ou oficina e não poderá seguir com as aulas até o fim do semestre.

As entrevistas começam na segunda-feira, 10, com as oficinas dos professores Adriano Matos Xavier, Raimundo de Medeiros Venâncio, Tânia Maria Alves Santos e Eliana Argolo Quezada; na terça-feira, 11, os oficineiros Alessandro de Jesus, Cleston Batista dos Santos, José Roberto dos Santos e Jusiana Santos Menezes.

Na quarta-feira, 12, acontecerão as entrevistas dos professores Pedro Jorge Mendonça, Acácia Mendonça Rios, Daniel Barboza dos Santos e Gleidionaldo David dos Santos. Já na quinta-feira, 13, os oficineiros Roger Madureira, Alexsandro Santos de Melo e Marília Teixeira de Aguiar Machado. As entrevistas serão encerradas na sexta-feira, 14, com os oficineiros Clara Raquel Santos, Marcos Antônio Cardoso Sobral, Lucas Roniery da Silva e Edson Silva Santos.

Os oficineiros realizarão as entrevistas de 8h até as 20h nos seus respectivos dias, na Escola Oficina de Artes Valdice Teles, na rua Vila Cristina, 354, bairro São José. A lista de candidatos está disponível no Diário Oficial e nos perfis da Funcaju nas redes sociais – @funcaju e @eoa.vt – e qualquer dúvida adicional pode ser sanada na sede da escola ou pelo telefone (79) 3211-6913.

Arte: Ascom/Funcaju