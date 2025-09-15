Funcionamento das escolas da rede pública estadual estão mantidos

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) informa que as aulas nas escolas da rede pública estadual permanecem com o funcionamento mantido nesta segunda-feira, 15, mesmo com a interrupção provisória no abastecimento de água na Grande Aracaju.
A Seed conforta as famílias e reforça que, caso o aluno não tenha condições de ir até a escola, ele não terá prejuízos pedagógicos e as faltas não serão contabilizadas. A Secretaria de Estado da Educação segue em diálogo com as equipes, com as famílias e a comunidade escolar, e reafirma que o ano letivo não será comprometido.