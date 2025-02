Futebel americano estará no Circuito Esportivo dos 170 anos de Aracaju

Nesta quinta-feira, dia 20, o secretário da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp), Aquiles Silveira, reuniu-se com dirigentes do Sergipe Redentores, único clube de futebol americano do estado. Em 2025, a equipe com sede na capital, completa 10 anos de fundação e para comemorar a data solicitou apoio para inserir a modalidade no calendário esportivo da Prefeitura de Aracaju, e no circuito esportivo dos 170 anos da capital, evento que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de março.

O futebol americano será contemplado com um jogo amistoso no campo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise); enquanto em outros pontos da capital serão promovidas competições coletivas e individuais, incluindo disputas que envolvem o paradesporto. Estas ações prometem movimentar cerca de 25 modalidades e dois mil participantes. “As atividades serão realizadas no Estação Cidadania e em mais 11 localidades de Aracaju”, acrescentou Aquiles Silveira.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulheres, as atividades serão destinadas exclusivamente para as atletas. Neste dia, a Sejesp vai realizar uma corrida de rua, além de competições de futsal, artes marciais, flag football, vôlei e vôlei sentado.

Já no domingo, a programação contemplará homens e mulheres do atletismo, futebol society, futsal, futebol de campo, futebol americano, handebol, basquete 3×3, vôlei, futevôlei, corrida de barco, jiu-jítsu, skate e dominó.

A participação nas atividades é gratuita e boa parte dos atletas são de projetos executados pela Sejesp. “Nosso objetivo é democratizar o acesso ao esporte e oferecer serviços que engajem toda a população. Queremos que todos participem do Circuito Esportivo, pois será uma grande festa do esporte”, concluiu o secretário da Sejesp.

