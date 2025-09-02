Futebol feminino de Aracaju com 100% de aproveitamento na Copa Serigy

A seleção feminina de Aracaju conquistou mais uma vitória na Copa Serigy de Futebol Amador e segue firme na competição. No último confronto, que aconteceu no último sábado, 30, disputado contra a equipe de Nossa Senhora do Socorro, as aracajuanas venceram por 1 a 0, garantindo o terceiro triunfo consecutivo e a classificação em 1º lugar do grupo A.

Com a campanha irretocável até aqui, o time feminino avança para a próxima fase. Antes das oitavas de final, será realizado um quadrangular para definir o campeão da etapa regional. Apenas depois desse momento, as 16 melhores seleções disputarão o mata-mata decisivo. O novo boletim da competição, com data e adversário do próximo jogo de Aracaju, será divulgado nesta terça-feira, 2.

Já no torneio masculino, a seleção aracajuana não teve o mesmo destino. Com a segunda derrota na competição, a equipe está eliminada da Copa Serigy.

Apesar dos resultados distintos, o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), permanece firme tanto no futebol de base quanto no futebol feminino.

“O esporte é feito de vitórias e derrotas, mas também de dedicação e aprendizado. Quero parabenizar nossas meninas pela campanha exemplar, que enche de orgulho a nossa cidade, e reconhecer o esforço dos meninos, que também representaram Aracaju com garra. Seguiremos incentivando, investindo e fortalecendo o futebol em todas as suas categorias, porque acreditamos no poder transformador do esporte na vida das pessoas”, destacou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Foto AAN