GACC e Ferreira Costa ofertam serviços gratuitos ao público nesta quinta-feira

Em parceria com o Home Center Ferreira Costa, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-SE) vai realizar um evento especial em homenagem ao mês da Mulher das 10h às 16h desta quinta-feira, 13 de março, na sede do centro de compras em Aracaju. A ação tem iniciativa do clube de benefícios em saúde Fidelimed, projeto desenvolvido pelo GACC/SE que vai oferecer uma série de serviços gratuitos para todos os participantes com o objetivo de proporcionar momentos de cuidado e bem-estar, além de informar e apoiar a comunidade local.

Durante o evento, as mulheres poderão aproveitar uma variedade de serviços, como:

-Massagem relaxante, para aliviar o estresse e proporcionar momentos de relaxamento.

-Aferição de Pressão e Glicemia, para cuidar da saúde e monitorar o bem-estar.

-Cuidados com a Pele e Maquiagem, com dicas de cuidados diários e técnicas para realçar a beleza.

-Cuidados Estéticos, como tratamentos rápidos para revitalizar a aparência.

-Consultoria Jurídica, oferecendo orientações e informações sobre questões legais.

‘Consultoria Nutricional, com dicas para uma alimentação equilibrada e saudável.

-Palestra sobre BCP/LOAS, explicando como a nova legislação pode afetar os benefícios de programas sociais.

Essas ações ocorrerão das 10h às 16h, no Espaço Cultural, que fica próximo à praça de alimentação da loja. A programação foi pensada para promover saúde, bem-estar e oferecer informações importantes para o dia a dia da mulher.

