GACC/SE participa de mobilização no Hemose nesta quarta-feira

E o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe alerta e incentiva para o ato de doar sangue, pelo qual pode-se salvar até quatro pessoas com uma única doação.

Na manhã desta quarta-feira, 14/6, o GACC/SE se uniu ao Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), onde foi realizada uma mobilização de incentivo pelo ato de doar, com os doadores(as) e servidores(as) presentes, além da presença da mascote do Gacc Sergipe, Hemácia, que tem como objetivo, incentivar a sociedade a doar sangue e medula óssea, sensibilizando-a quanto a importância do ato que salva vidas. A manhã foi animada com trio pé de serra, quadrilha e muita diversão.

Já na manhã desta sexta-feira, 16/6, acontecerá outra mobilização, desta vez com humanizadores e voluntários do GACC/SE, que se uniram e pré-agendaram a doação no Hemose.

Doar sangue é, além de um gesto de amor ao próximo, um ato voluntário e, portanto, depende não só da boa vontade de doadores, mas especialmente de campanhas de incentivo à doação. Saiba alguns requisitos para ser doador:

Idade entre 16 e 69 anos;

Idade de 16 a 17 anos com formulário de autorização do responsável legal preenchido.

Idade até 60 anos, se primeira doação;

Peso superior a 50 kg;

Boas condições de saúde;

Não estar em jejum;

Portar documento oficial original com foto (carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, passaporte);

Não ter realizado vacinação contra Influenza (Gripe) nas últimas 48 horas;

Última doação há mais de 90 dias para mulheres e mais de 60 dias para homens;

Não estar grávida ou amamentando;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;

Após o almoço ou jantar pede-se um intervalo de 3 horas para iniciar a doação

Origem da data

A data, 14 de junho, foi instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2004, em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos.

Esta data tornou-se um dia de conscientizar a população sobre a necessidade global de doação de sangue e de como todos podem contribuir. Por meio da campanha, mais e mais pessoas em todo o mundo são convidadas a se tornarem salvadores, oferecendo-se voluntariamente para doar sangue de modo regular.

Por Tíffany Tavares

Foto: Everton Marques