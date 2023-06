Gestantes devem estar atentas à atualização da caderneta vacinal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), orienta as gestantes para a atualização da caderneta vacinal. De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, logo após a confirmação da gravidez e inicio do pré-natal, várias recomendações são repassadas às gestantes, uma delas é a atualização da caderneta de vacinação com aplicação de quatro vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Entre as vacinas que a gestante deve receber estão a tríplice bacteriana acelular, também conhecida como dTpa adulto; hepatite B – grávidas que ainda não tomaram a vacina devem receber três doses após o primeiro trimestre de gestação -; com o intervalo de 60 dias entre elas; influenza e covid-19.

Pré-Natal

Segundo a referência técnica do Programa Saúde da Mulher, Léa Matos, é importante que a gestante, ao constatar a gravidez, procure o mais rápido possível iniciar o pré-natal para já começar o vínculo com os serviços de saúde. Atualmente, a rede municipal atende cerca de 4.100 grávidas.

“Em Aracaju, é ofertado o acompanhamento do pré-natal nas UBSs, que ofertam consultas com equipe multidisciplinar, atividades educativas, atendimento odontológico, além de testes rápidos de HIV, hepatites B e C, e sífilis. A pessoa gestante deve fazer no mínimo seis consultas de pré-natal, para verificar a pressão arterial, o peso, medir a barriga e escutar o coração do bebê, além de realizar diversos exames ao longo da gestação”, enfatiza.

Léa ainda relata que, com os exames laboratoriais, é possível identificar e reduzir problemas de saúde que costumam atingir a mãe e o bebê. Doenças, infecções ou disfunções podem ser detectadas precocemente e tratadas de forma rápida, daí a importância da presença das gestantes em todas as consultas marcadas.

Fonte e foto: AAN