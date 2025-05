Glaucoma deve afetar 1,7 milhão de brasileiros até 2040

Campanha de prevenção acontece neste sábado, 24, em todo o país

Principal causa de cegueira irreversível no mundo, o glaucoma afeta milhões de pessoas e representa um dos maiores desafios de saúde pública no campo da oftalmologia. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que, até 2040, mais de 111 milhões de pessoas sejam afetadas globalmente, com cerca de 1,7 milhão de brasileiros vivendo com a doença. A evolução silenciosa do glaucoma pode causar danos irreversíveis à visão, o que torna o diagnóstico precoce essencial.

Por sua natureza silenciosa, o glaucoma pode evoluir por anos sem que o paciente perceba qualquer alteração significativa. Segundo o presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, Allan Luz, a perda visual começa pela periferia do campo de visão e só compromete a visão central em estágios mais avançados. “Isso faz com que a pessoa mantenha a sensação de que enxerga normalmente até que grande parte da capacidade visual já esteja comprometida”, explica.

O glaucoma atinge especialmente pessoas com mais de 40 anos, histórico familiar da doença e pressão intraocular elevada. Essas condições exigem atenção redobrada, especialmente porque não há como prevenir o surgimento da doença. O que existe é a possibilidade de detectá-la precocemente.

Segundo Allan Luz, a avaliação médica é a única forma segura de fazer esse diagnóstico. “A consulta oftalmológica inclui exames essenciais, como a fundoscopia, que permite analisar o nervo óptico, além da aferição da pressão intraocular. É isso que torna possível identificar o glaucoma antes que ele cause danos irreversíveis”, destaca o médico. Exames complementares, como o de campo visual e a retinografia, ajudam a confirmar o quadro e a determinar a gravidade da condição, guiando o tratamento adequado.

Alerta nacional

Diferentemente de outras doenças, o glaucoma não pode ser prevenido, mas pode ser controlado. Para isso, o diagnóstico precisa ser feito precocemente — o que só é possível com acompanhamento oftalmológico regular. Consultas de rotina com médico especializado permitem a identificação da doença ainda em estágios iniciais. Em pacientes com fatores de risco, a frequência pode ser ajustada para mais de uma vez ao ano, conforme orientação profissional.

Por isso, a campanha “Maio Verde” tem como objetivo principal mudar essa percepção e incentivar a população a encarar a consulta oftalmológica como parte da rotina de saúde. De acordo com o especialista, estima-se que mais de 90% dos pacientes com glaucoma apresentem pressão intraocular elevada — informação que só pode ser obtida por meio de exames médicos específicos.

“É um erro achar que enxergar bem é sinal de saúde ocular. O glaucoma se instala sem dor e sem sintomas. Por isso, quando a pessoa nota, já é tarde. A conscientização passa por entender que cuidar da visão não é só enxergar bem, mas preservar a saúde dos olhos. Isso só se faz com acompanhamento especializado. A consulta médica é o que separa a prevenção da cegueira”, alerta o oftalmologista.

24h pelo Glaucoma

Diante desse cenário, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) realizam, neste sábado, 24, a campanha 24 Horas pelo Glaucoma. A iniciativa busca fortalecer políticas públicas, engajar pacientes no tratamento e terá seu ponto alto com uma maratona online de informações, a partir das 9h, transmitida pelo YouTube e pelo site oficial da campanha: https://www.24hpeloglaucoma.com.br.

Durante a transmissão online, diversos especialistas esclarecerão as dúvidas mais comuns dos pacientes, além de combater informações falsas que ainda circulam sobre a doença. Eles abordarão temas essenciais para o entendimento e enfrentamento do glaucoma. Entre os tópicos em destaque, além do uso da IA na reabilitação visual, estão os perigos da automedicação e os direitos do paciente com glaucoma no SUS.

Sobre o Dr. Allan Luz

Especialista em transplante de córnea, tratamento do ceratocone e cirurgia refrativa, o Dr. Allan Luz tem uma trajetória consolidada na oftalmologia. Formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), iniciou sua carreira ao lado do Dr. Mário Ursulino, fundador do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), referência na área no estado. Atualmente, é professor e coordenador do curso de especialização do HOS, pioneiro e único na área em Sergipe, além de presidir a Sociedade Sergipana de Oftalmologia.

Com doutorado em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), Dr. Allan Luz recebeu premiações nacionais e internacionais, e se destaca como palestrante em congressos e simpósios. Em sua trajetória, acumula mais de 100 aulas em eventos científicos e 40 artigos publicados em periódicos especializados, consolidando sua expertise no campo da oftalmologia.

