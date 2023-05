GMA participa do encontro Norte e Nordeste de Guardas Municipais

A Prefeitura de Aracaju foi representada no 6° Encontro Norte e Nordeste de Guardas Municipais (Enneguam), realizado entre os dias 4 e 6 de maio na cidade de Teresina (PI), por meio do diretor-geral da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), subinspetor Fernando Mendonça.

No evento, que teve como tema “Os desafios da inovação e integração na segurança pública básica”, o subinspetor foi eleito representante de Sergipe na comissão diretiva da Comissão Norte e Nordeste de Guardas Municipais (CONNEGUAM), um movimento com o objetivo de dar visibilidade e voz aos guardas municipais das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Com uma proposta de realização anual, o encontro vem se consolidando com a participação de pessoas envolvidas no processo de reafirmação do papel da Guarda Municipal como instituição de segurança pública e do operador de segurança pública.

De acordo com Mendonça, o evento foi fundamental para o debate de pautas nacionais da categoria e reforçou o papel das Guardas Municipais na segurança pública. “Esse encontro anual é de extrema importância para a categoria. Aqui, pudemos conhecer as realidades de outras corporações dessas duas regiões importantes, conhecer os casos de sucesso implementados por elas e levar conosco as ideias para melhorar o trabalho que é desenvolvido pela Guarda Municipal de Aracaju, como a parceria que é desenvolvida, por exemplo, com a Defesa Civil Municipal”, explica o representante da GMA.

As palestras apresentadas no evento trataram de temas como a importância do videomonitoramento na gestão da Guarda Municipal, planejamento estratégico, os desafios da nova gestão na segurança pública básica e a eficiência das operações integradas na segurança pública.

Entre outras autoridades, participaram do encontro o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e a coordenadora do Pronasci, Tamires Sampaio. Flávio Dino reforçou o propósito do Governo Federal de inserir as Guardas Municipais caput do artigo 144 da Constituição Federal, acabando de vez com a insegurança jurídica que acompanha as instituições desde 1988, além de informar sobre dois editais de captação de recursos no valor de R$250 milhões para estruturação e compra de equipamentos e veículos.

Durante o evento, também foi assinada a portaria que institui a padronização das carteiras funcionais da categoria em todo o Brasil e foi anunciado o lançamento do bolsa-formação no próximo mês de junho, programa que visa incentivar a participação dos guardas municipais nos cursos de capacitação ofertados por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o pagamento de um abono de R$ 900 a cada integrante das forças de segurança pública.

Foto: Ascom GMA